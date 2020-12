Un hombre muere por coronavirus en el pasillo de un hospital en México

Al paciente se le negó la atención por falta de camas

“Ya no hay nada qué hacer, ya falleció”

Hospital niega atención paciente. La familia de un hombre que estaba contagiado de coronavirus, acudieron al Hospital General de México, para que le brindaran atención médica, pero a éste se le negó por falta de camas, y murió en pleno pasillo en una cápsula.

Hoy en día la pandemia del coronavirus ha afectado a varias familias en todo el mundo, arrebatando la vida de familiares, en varias ocasiones se ha mencionado sobre el protocolo de sanidad, pero a pesar de eso varias personas no lo respetan.

A través de las redes sociales circula un video donde se puede observar cómo un paciente contagiado de coronavirus no fue atendido en un Hospital de México, por la falta de camas, así lo dijeron los doctores. El video fue compartido por el periodista mexicano, Ciro Gómez Leyva.

“Si al paciente se lo lleva a otro Hospital se va a morir en la ambulancia, esta es una Institución, es un Hospital”, dice el familiar del ahora fallecido al principio del video.

“NO HAY ESPACIO”

A lo que los doctores y trabajadores de la salud, que se encuentran a un lado del señor contagiado, que además lo tienen encapsulado para evitar propagación de contagio, dicen que no hay lugar.

“Sí pero no hay espacio, no tenemos ahorita la capacidad para atenderlo”, mencionaron los trabajadores de la salud. Por lo que el familiar desesperado les pide que lo atiendan.

“Yo lo estoy bajando por la prioridad del paciente, vea cómo está”, dice el familiar. “Lo llevo a otro hospital y el paciente ya se me murió”, en respuesta recibió: “no lo podemos atender señor, no tenemos camas, no tenemos dónde subirlo”.

