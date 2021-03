Dan de alta a la periodista mexicana María Antonieta Collins

Revela quien la rescató luego de sufrir un accidente

Hace unas horas ella misma informó que se golpeó en la cabeza La periodista de Univision y escritora mexicana, María Antonieta Collins ya fue dada de alta tras unos días que pasó en el hospital, sin embargo mediante un video que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, revela quién la rescató. La reportera y corresponsal, utilizó sus misma red social para informar unas horas antes que había sufrido un accidente mientras realizaba ejercicio y que en un momento dado se cayó y golpeó en la cabeza, por lo que de urgencia fue llevada a una clínica. LA NOTICIA LA DA ELLA De manera textual dijo: “Oigan pues ya regresé del hospital, desde las 9 de la mañana en que empezó esta odisea, ya salí, me dieron de alta bien, no contusión, me hicieron el scaner en la cabeza, en el cerebro, una baja de azúcar muy grande que me ha enseñado a no salir, a partir de hoy, sin nada en el estómago”. Además María Antonieta Collins agregó: “Pero me tuvieron que poner tres grapas, porque aterricé cuando me desmayé, fue como medio minutos, caí sobre la raíz de un árbol y eso fue lo que me descalabró esta parte de la cabeza”.

“SOY UNA MUJER DE CABEZA DURA” Imagen tomada de Instagram @collinsoficial Sin embargo, María Antonieta Collins hizo una importante revelación al salir del hospital: “Estoy bien, nada más, a cuidarnos mucho, gracias a Leo Pérez que vino a lavarme el pelo, porque la cabeza es muy escandalosa cuando de sangre se trata. Para ver el video haz click aquí. Y agregó: “Gracias por ayudarme, gracias por el cariño, ya estoy bien, soy una mujer de cabeza dura”, fue así como se despidió luego que sufrió una caída que la mantuvo al menos unos horas en el hospital mientras le hacían los exámenes pertinentes.

“NO ES NADA MALO” “No es nada malo, es que hoy en la mañana estaba yo haciendo mi ejercicio, solita y desobedecí una de las indicaciones que me dan, que es tomar algo, no caminar con el estómago vacío, que se me baja el azúcar, que me desmayo y me voy así para atrás”, dijo María Antonieta Collins tras ser hospitalizada. Desde la clínica, la periodista mexicano agregó: “Caí, me había sentado porque me sentía un poquito mal, y estaba hablando, ya ni me acuerdo que fue, pero me fui para atrás y me he abierto una buena parte, está todo pegado con la sangre”. Para ver el video haz click aquí.

“ESTOY BIEN” Además, Marí Antonieta Collins reveló que más le hicieron en el hospital: “Me van a poner la vacuna del tétanos, me van a hacer un scan del cerebro, pero no pasa nada, lo más importante es que todo esto que está pegosteado de sangre, me tienen que poner unos puntos para que cierre la herida que fue de una pulgada. Entonces agregó en un claro mensaje para sus seguidores en las redes y a través de la cadena de Univision: “Pero estoy bien, apenas pueda mañana, esta cabeza es bastante dura”, dijo en un tono de esperanza y de alegría.

FAMOSOS LE MANDAN MENSAJES DE ALIENTO Luego que María Antonieta Collins informó quien la rescató cuando tuvo su accidente, y tras salir del hospital, mucha gente le escribió a través de su cuenta de Instagram, y le mandaron mensajes alentadores para que siga adelante. El conductor de televisión Raúl González le dijo: “Cuídate mi MAC”. Además la conductora Michelle Galván le escribió: “No nos andes asustando así!!! Te queremos”. La actriz Maribel Guardia le mandó un comentario de solidaridad: “Que Dios te acompañe amiga querida”.

“A COMER ALGO ANTES DE SALIR” Luego los seguidores de María Antonieta Collins, le mandaron más mensajes tras salir del hospital: “Le deseo una pronta recuperación”, “gracias a Dios está bien”, “y usted que es bien activa, solo guarde reposo y como nueva, Dios la cuide!!”. Algunos más le comentaron: “Me da gusto que esté en su casa cuídese mucho un fuerte abrazo”, “que bueno que estás bien, MAC, cuídate, bendiciones”, “ahora a cuidarte y siempre comer algo antes de salir a caminar”, “muchas bendiciones y cuídese mucho”.

RECIBE CARIÑO DE SEGUIDORES El cariño que la gente le tiene a María Antonieta Collins, la periodista de Univisión, se vio reflejado en cada comentario que le hacían, le deseaban pronta recuperación y se unían para hacer oraciones por la también escritora. “Gracias Dios y que la siga protegiendo Sra. Collins, cuídese mucho”, “espero se sienta mejor!! Que buena que es cabezadura”, “que bueno que estás muy bien, pero ya sabes cómete o tómate algo antes de salir a caminar. Que quedó bello el cabello”, le dijeron más personas.

“AGARRE FUERZAS” Las amistades de María Antonieta Collins, se manifestaron al saber que salió del hospital tras golpearse en la cabeza: “Sabes que nuestra amistad trasciende más allá de nuestro trabajo! Te quiero mucho y eres mas dura que lo que todos creen!”. “Cuídese, cuídese, señora bonita… que queremos seguir viéndola por mucho muchos años más”, “señora Collins cuídese mucho, descanse estos días para que agarre fuerzas… para seguir motivándonos”, “muchas Bendiciones que te recuperes pronto”, le dijeron más personas.

“BENDITO DIOS” El cariño de la gente hacia María Antonieta Collins, era indescriptible: “Qué bueno saber que esta bien, eres una gran persona y muy inspiradora!”, “gracias a Dios ya estas en casa, pero cuídate mucho”, “cuídese mucho señora bonita! A desayunar y de paso se lleva aguita y alguna que otra barrita energética”. “Cuídese mucho señora Collins, es usted muy fuerte claro que sí”, “que te mejores pronto y hay que cuidarse”, “mañana recibo tu libro estoy feliz”, “bendito Dios que está usted bien y en su casa!!

Cuídese mucho! Bendiciones”

EMPATÍA POR LOS ANIMALES María Antonieta Collins, además de ser periodista y escritora, es una locutora de radio, pero se ha ganado un lugar en el corazón de los latinos en Univision, al transmitir programas de noticias de una manera muy particular. Aunque hace poco tuvo un accidente, siempre mantiene sus redes activas y demuestra el gran cariño que tiene por las mascotas, las abraza y les da todo su cariño, lo que ha significado el respeto de muchos internautas por la empatía que siente por los animales.