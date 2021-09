Horacio García-Rojas habla en exclusiva de su nueva película “Cry Macho”

Es una cinta dirigida y protagonizada por Clint Eastwood

Tendrá como fecha de estreno el próximo mes septiembre en cines y a través de la plataforma HBO Max Horacio García Rojas Cry Macho. El actor mexicano Horacio García-Rojas participa con el rol antagonista en "Cry Macho", largometraje de Clint Eastwood que tendrá como fecha de estreno el próximo mes septiembre en cines y a través de la plataforma HBO Max simultáneamente. Junto a él, Eduardo Minett y Natalia Traven completan el equipo mexicano de la cinta dirigida y protagonizada por Eastwood, quien habitualmente cuenta con nuevos talentos en sus películas. "Es de esas personas que siguen estando ahí porque la pasión los llama. Deciden seguir contando historias porque es lo que les apasiona y les divierte. Si bien tengo mis años de experiencia me falta camino por recorrer y yo quiero llegar a los 70 con esa vitalidad", comentó el actor protagonista de la serie de Netflix "Diablero" sobre su experiencia de trabajar con Eastwood. Horacio García-Rojas habla de "Cry Macho" A la par de este proyecto Horacio se encuentra activamente trabajando en contra del racismo con el movimiento "Poder Prieto", como una de las voces masculinas mas potentes y activas en conjunto con nombres como José Aguilar, director de Racismo

MX, Maya Zapata y Luna Maran; y como parte de las acciones para dar seguimiento a su discurso, lanzaron este miércoles 11 de agosto el video de la iniciativa Actualmente Horacio se encuentra promocionando la nueva serie de tv "S.O.Z. Soldados o Zombies", que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video. A hora el mexicano habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo proyecto en su carrera artística.

Horacio García Rojas Cry Macho: Cuéntanos un poco acerca de esta película “Cry Macho” “Llegó la película en un momento crucial para todos en plena pandemia, para los medios audiovisuales era una etapa de mucha incertidumbre porque no sabíamos cuál iba a ser el futuro, no sabíamos cuanto tiempo iban a estar los cines cerrados. Cuando todos estábamos encerrados viviendo el arte visual”. “En ese momento me tocó hacer el casting para esta película de Clint Eastwood. A las pocas semanas me hablan y me dicen que Clint me quiere. En noviembre que era una etapa muy fuerte de la pandemia en una burbuja que se creó en Alburquerque, Nuevo México para poder sacar esta película adelante”.

Horacio García Rojas Cry Macho: ¿Cómo es estar bajo las ordenes de Clint Eastwood y compartir escena con él? “Tengo dos casos que me han tocado muy importantes son Ignacio López y él que son como estos dos de la vieja escuela que están hechos de otra madera que es sumamente resistente y moldeable, ellos deciden como ponerse a disposición de jóvenes, como Eduardo Minet él esta al tú por tú con un niño de 14 años que su primera película y ahí los ves”. “Sobre todo cuando lo veía trabajar con Eduardo, decía allá hay una disposición y una humildad de este señor, que con toda su trayectoria está ahí para un chavito de 14 años y el chavito también estaba ahí para él. Es un tipo que tiene muy claras las cosas, tiene una cosa que me gusta de Clint, tiene una familia que lo rodea, su equipo, su casa productora como su familia, por eso el señor puede hacer una película hoy y otra en dos años”.

Horacio García Rojas Cry Macho: ¿Qué crees que le deje Cry Macho a los espectadores? “El tema de la migración no es tan evidente como en otras películas, está justo es la aventura de un hombre que va a recoger a un niño a Texas y tiene que brincarse la frontera. Pero el tema fundamental es la nueva oportunidad de vida, como pensar en cada momento es una nueva oportunidad de reconstruir o de construir tu vida” “En ese sentido me parece como muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo los tiempos pandémicos y esperemos que próximamente sean post pandémicos, donde nos tengamos que preguntar ¿Cuál es la esencia del humano y que es lo que tenemos que hacer?. Ver a un hombre de 91 años haciendo esas cosas nos deja la tarea a los otros hombres de decir ¿por qué yo no lo voy a hacer?”.

Horacio García Rojas Cry Macho: ¿Qué sientes cuando estas grabando y piensas que pudiste haber estado encerrado en una oficina? “Agradecimiento de tener la posibilidad de tener decisiones arriesgadas, no solo con la vida sino con las personas que me rodearon, mi hermano, novia Natalia en aquel entonces, mis padres. Yo recuerdo el día que me ofrecían la beca, mis papás felices y yo de ‘como les digo’ . Pero al final de cuentas apoyaron mi decisión, sabían que yo era como un tipo muy asertivo que lo iba a intentar con todo. “Nadie sabía si la iba a armar, si iba a poder comer de hacer arte, pero todo lo teníamos que dar y también las personas amorosas que me rodeaban, sabían que lo iba a intentar con todo el corazón. Gracias a ellos y a la vida es una cosa de corramos riesgos positivos, cuando uno quiere correr un riesgo en la vida tiene que estar mucho más consciente de las posibilidades del error”.

Horacio García Rojas Cry Macho: ¿Cómo nace el interés de acabar con el racismo? “El interés individual nació hace muchísimos años, recuerdo que hace 5 años nos invitaron a una publicación que se llama “Pinc.. Indio”, que justo hablaba de esta ofensa y como podíamos personificarla para sentirnos orgullosos de nuestro tono de piel. Hemos hablado mucho de estos temas era que veíamos y que evidentemente prenden la tele y ves estereotipos en todo así”. “Estos estereotipos estábamos fastidiados, porque además veíamos que además de perpetuar el racismo, a partir de los medios audiovisuales, perdíamos una gran posibilidad de contar otras historias. En pandemia tenemos una charla que se llama el poder de la representación con racismo y empezamos a darnos cuenta de que teníamos que estar unidos”.

El racismo se esconde detrás de la broma ¿Crees que hay una hipocresía en este tema? "Lo que si diría que es ignorancia, no sé cuál es peor, hay una parte de la sociedad que no quiere ver los problemas que tiene miedo de enfrentar las cosas. La sociedad mexicana y nuestra educación son religiosa social, nos ha hecho pensar en que solo con desearlo las cosas van a estar bien". "Eso es una ignorancia terrible y profunda que justifica estas cosas que piensan que es un chiste. Están afectando seguramente a alguien y de tu privilegio lo dices. O es ignorancia, o es hipocresía y cualquiera consume, cualquiera violenta, en México el racismo mata, discrimina, interrumpe, destruye nuestra naturaleza".

¿Qué opinas cuando tus compañeros presentan actos de racismo cuando Televisa y TV Azteca no lo asimilan? "Un frase celebre es Renovarse o Morir y ellos están poniéndose los clavos a su ataúd, porque el mundo esta cambiando, pero no solo y Televisa y Tv Azteca, también Amazon y Netflix tienen que cambiar. Porque parecía que tenían una línea narrativa que hoy esta cambiando otra vez". "Hay una resistencia al tratar de progresar, porque cuando alguien habla de privilegios, yo hablar y señalarlos primero los propios y a partir de eso, hay una parte que implica no estar coleccionándolos para ti, hay una parte que implica cederlos y que implica compartirlos".

¿Qué opinas de lo que pasó con Fátima Molina? "Y hay gente que no está dispuesta a compartir esos espacios y eso es algo fundamental. Lo que pasó con Fátima Molina, pero aparte del sentimiento que por ella siento, tratando de despegarme de él y solo verlo como artista, admiro mucho lo que hizo. Admiro el valor que tuvo de decir 'basta' no me echen la culpa por tener este rostro". "Si no la conociera quiera presentarme y ver una novela donde esta ella que el 99% de las otras actrices que han puesto en novelas, sentiría que es una persona real bella, de la cual yo como espectador diría' a ya entendí por qué este tipo alto se enamora de ella', porque es única y especial.