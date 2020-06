El 25 de mayo, los agentes de policía de Minneapolis arrestaron a George Floyd, un hombre negro de 46 años de edad, luego de que un empleado de la tienda llamó al 911, acusándolo de comprar cigarrillos con un billete falso de 20 dólares.

Menos de veinte minutos después de que el primer policía llegara a la escena, Floyd estaba inconsciente y atrapado debajo de tres policías, sin mostrar signos de vida.

Floyd fue declarado muerto a las 9:25 p. m. en un hospital, aunque presuntamente murió en la escena del arresto.

El hombre negro suplicaba ayuda y pedía aire mientras Derek Chauvin, un policía blanco le presionaba el cuello con la rodilla.

“Relájate”, respondió el policía.

Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, anunció el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, en una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

El domingo por la noche fue trasladado a una de las prisiones más seguras de los Estados Unidos, según Daily Mail.

La prisión de Oak Park Heights es la única instalación de seguridad máxima de nivel cinco de Minnesota.

La cárcel de 407 reclusos se jacta de nunca haber tenido una fuga y también es considerada como una de las más seguras del país, ya que solo ha tenido un homicidio en su historia.

Ubicada en la frontera con Wisconsin, entre las ciudades de Bayport y Stillwater, acepta a algunos de los reclusos más odiados y de mayor riesgo de Estados Unidos.

Chauvin debía comparecer ante el tribunal este lunes, pero con Minneapolis aún afectada por los disturbios, esto se retrasó hasta el 8 de junio.

Según datos recientes publicados por el Departamento de Correcciones de Minnesota, la prisión de Oak Park Heights alberga actualmente a 297 asesinos, 69 depredadores sexuales y ocho secuestradores.

Alrededor del 46 por ciento de la población carcelaria es negra. Las celdas son de 7 por 10 pies con cama de losa de cemento e inodoros y fregadero de acero para que no se puedan romper para usar como armas.

Se dice que las ventanas reforzadas son tan seguras que se necesitarían 12,000 hojas de sierra para cortar las barras de acero.

Por su parte, la familia de George Floyd emitió un comunicado pidiendo cargos más serios contra el policía Chauvin.

