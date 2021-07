Los brotes de “superbacterias”, cepas resistentes a la mayoría de antibióticos y tratamientos regulares, se reportaron en un hogar de ancianos en Washington D.C. y en dos hospitales del área de Dallas, en Texas, notificaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), reseñaron ABC News y The Sun.

En esos casos, no hubo evidencia de que las infecciones se hubieran propagado de un paciente a otro, y los científicos llegaron a la conclusión de la resistencia a los medicamentos formada durante el tratamiento.

Y un grupo de 22 pacientes en dos hospitales del área de Dallas, en Texas, incluyó dos con ese nivel de resistencia. Las instalaciones no fueron identificadas. Esos casos se observaron de enero a abril. De las cinco personas que mostraron resistencia por completo al tratamiento, tres murieron: los dos pacientes de Texas y uno en Washington.

Los investigadores revisaron los registros médicos y no encontraron evidencia de uso previo de antimicóticos entre los pacientes de esos grupos. Los funcionarios de salud mencionaron que eso significa que se transmiten de persona a persona, acotó el referido medio.

La doctora Meghan Lyman aseveró que ambos son brotes en curso y que se han identificado infecciones adicionales desde abril. Pero esas cifras adicionales no se informaron aún, reseñó ABC News.

Lo más preocupante, acotó The Sun, es que tres clasificaciones de medicamentos no pudieron tratar con efectividad a los pacientes a quienes se les detectó el Candida auris, una “infección por hongos grave y, a veces, mortal que está surgiendo a nivel mundial”, definieron los CDC en 2016 tras con confirmar siete casos en un periodo de tres años en aquel entonces.

El diario The Sun reseñó que el brote del hongo ‘superbacteria’ Candida auris, que se propaga de persona a persona, registrado en Washington D.C. y Dallas ha desencadenado una “amenaza para la salud mundial”.

CDC excluye a menores no acompañados de la deportación

Por otra parte, los menores no acompañados estarán exentos de la prohibición que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos, ordenaron las autoridades de salud federales el viernes 16 de julio, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC en inglés) confirmó la excepción temporal que ordenó en febrero para el veto total al pedido de asilo emitido en octubre.