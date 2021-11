Homicidio-suicidio en Colorado deja a dos niños y dos adultos muertos

The Sun contó que los socorristas del condado de El Paso, Monument y Palmer Lake se desplazaron al lugar del aparente homicidio suicidio tras recibir una llamada telefónica alrededor de las 10.00 de la mañana del sábado donde se solicitó su ayuda en la propiedad porque una persona estaba herida.

Dos niños y dos adultos fueron encontrados muertos dentro de la propiedad en lo que parece ser un homicidio suicidio, indicó también el periódico local The Gazette, de Colorado Springs, citando a las autoridades policiales. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas y sus edades siguen siendo desconocidas en este momento.

Trágico fin de semana. Un presunto “homicidio suicidio” ocurrido en una casa en Gleneagle, Colorado, dejó dos niños y dos adultos muertos y al vecindario totalmente conmocionado luego de que la policía hiciera el hallazgo el sábado, reportó el diario The Sun el lunes 1 de noviembre.

The Sun indicó que un residente, conocido sólo como Joe, al oír las sirenas pensó en un primer momento que se trataba de los bomberos que iban a atender algún incidente. Luego, vio un vehículo blindado negro que transportaba a personal de la unidad de apoyo táctico de la Oficina del Sheriff de El Paso. “Parecía que nos estaban invadiendo”, manifestó asombrado a The Gazette.

En ese momento, se le solicitó a los residentes del vecindario que se refugiaran en sus casas y cerraran sus puertas y ventanas por razones de seguridad. La orden se levantó horas después luego de que la policía constatara que ya no había una amenaza para la comunidad.

Otro vecino, quien habló bajo condición de anonimato, le dijo a The Gazette que notó el cambio de situación durante la primera hora y media en que los ayudantes del sheriff estuvieron en la escena. Al principio los agentes estaban investigando el sitio, manifestó, pero luego comenzó a llegar la unidad de apoyo táctico, con cascos, chalecos y rifles. Cualquier persona que tenga información sobre el caso de aparente homicidio suicidio en Colorado debe llamar a la línea telefónica de la oficina del sheriff al 719-520-6666. La investigación sigue activa.

Fox 31 también reportó que hasta la noche del domingo las identidades de los fallecidos aún no se habían hecho públicas a la espera de que se le notificara a los familiares, y acotó que un amigo íntimo de la familia, quien no quiso aparecer en cámara, dijo que teme que nadie sepa nunca lo que realmente ocurrió en esa casa y que conocía a la familia como personas “muy buena gente”.

Lo interceptaron y acribillaron en plena calle. Autoridades policiales confirmaron el asesinato a balazos del conocido narcotraficante Alberto “Alpo” Martínez, quien estuvo preso durante décadas por homicidio, cuando estaba en su camioneta en Nueva York, reportó el periódico local New York Post.

Citando a la policía, el referido periódico informó que “Alpo” Martínez, un capo de la droga quien incluso fue interpretado por el popular rapero Cam’ron en la película de 2002 “Paid In Full”, murió dentro de su Dodge Ram, año 2017, al desatarse un tiroteo entre la calle 147 y Frederick Douglass Boulevard alrededor de las 3.30 de la madrugada del domingo 31 de octubre. Recibió al menos cinco impactos de bala a través de la ventana del lado del conductor.

“Estuvo en el programa de protección de testigos porque testificó contra otros narcotraficantes. (Y así) te harías un montón de enemigos que tienen cuentas pendientes. Cuando vuelves a la misma zona, se corre la voz muy rápido. Él regresó”, comentó la fuente al New York Post.

“Alpo” Martínez, cuya última dirección conocida estuvo ubicada en Maine, fue trasladado de urgencia al Hospital Harlem, pero no logró sobrevivir. Una fuente policial de alto rango dijo al New York Post que él iba a estar en peligro tan pronto como volviera a su antiguo lugar de residencia.

Unas fotografías tomadas en el lugar de la balacera mostraron su camioneta roja Dodge Ram, color rojo, llena de balas. “Parece bastante intencional cuando se dispara a alguien cinco veces”, mencionó una fuente policial. No hubo detenciones inmediatas, al menos hasta la publicación del reporte del Post en la tarde del domingo.

El declarante, quien mencionó que la camioneta de “Alpo” Martínez tenía placas de papel de Texas, indicó que no estaba claro si él había abandonado el programa de protección de testigos por completo o si sólo había vuelto de visita a la Ciudad de Nueva York cuando fue acribillado a balazos.

El historial del narco había llegado al cine

Según el Post, el ahora fallecido traficaba drogas a mediados de la década de 1980 en el mismo barrio en el que ahora fue asesinado, y luego fue arrestado por traficar crack en Washington, DC. Salió de prisión en 2015 mientras cumplía una condena de 35 años en ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad en Colorado donde actualmente se encuentra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La película “Paid in Full” se basó en la historia de “Alpo” Martínez y sus socios Rich Porter y Azie Faison. Su historial también se relató en un episodio en 2012 de la serie de televisión “Gangsters: America’s Most Evil”, y además fue mencionado por numerosos raperos, como Nas en “Memory Lane (Sittin’ In Da Park)”, y en canciones de Jay-Z y 50 Cent, detalló el reporte.