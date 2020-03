Home school es la opción para niños en tiempos del coronavirus

Miles de escuelas han cerrado en EE.UU.

Es un nuevo reto para padres e hijos

El cierre de miles de escuelas en los Estados Unidos por causa del coronavirus obligará a millones de niños a mantenerse en casa durante semanas, lo que puede suponer un reto para los menores y sus padres y llevarlos a aplicar el llamado home school.

A tales efectos, el pediatra Ilan Shapiro, de la Asociación Americana de Pediatría (AAP) ofreció una serie de recomendaciones para hacer de estos días unos más llevaderos.

“No estamos diseñados para lo que está pasando, pero sí es importante saber que podemos hacer buenas cosas. Todo depende de cómo lo afrontemos”, señaló el doctor, quien lidera el área de Educación y Bienestar de la AAP.

Home school: Establecer rutinas para niños en tiempos del coronavirus

Para el especialista en niños, lo importante aquí es hacer una rutina y establecer qué se va a hacer.

“Los niños están acostumbrados a estar en la escuela y dentro de la escuela tenían su propia rutina, sus amiguitos y sus meriendas”, recordó.

Por otro lado, cuando los niños llegan a la casa generalmente “lo que teníamos era la parte de tranquilidad y bienestar. Hacen tareas, pero no están acostumbrados a una rutina”.

Dentro de las recomendaciones, Shapiro dijo que lo primero es sentarse con los niños y establecer horarios.

Saber “a qué hora se van a levantar, por cuánto tiempo van a tener la televisión y los equipos electrónicos”.

El especialista resaltó la importancia de delimitar un tiempo para los equipos electrónicos e internet diciendo que los mismos no deben ser de más de dos horas diarias. De igual forma, señaló la importancia de establecer horarios para comidas y meriendas.

Consejos del pediatra para mejorar las defensas de los niños y la familia, especialmente ante la situación actual del Coronavirus:#Coronavirus #Salud #Pediatras #Pediatría pic.twitter.com/bowW2gQ1Ll — Sociedad Colombiana de Pediatría (@SocPediatria) March 16, 2020

Home school: Educación y diversión en casa para niños por coronavirus

Hay muchas escuelas que están dando la opción de educación en línea y otras asignando materiales para realizar en las casas.

“Son muchas opciones para poder ayudar a los niños. Prácticamente hay que hacerlos coparticipes y poner un horario en la casa frente a ellos y muy importante que digan cuál es su opinión.

Shapiro recomendó hacer uso de aplicaciones móviles e internet para ayudar a los niños a mantenerse activos.

“Los niños aunque estén encerrados en la casa tienen que hacer ejercicio por lo menos media hora”, dijo.

Home school: Alimentación saludable para niños por coronavirus

Meriendas saludables a la vista de los niños, es otra de las recomendaciones de este pediatra. “Hay que tener ‘snacks’ saludables a la vista y todo lo que no sea saludable sacarlo de la vista. Si no lo vemos no lo probamos. Eso es la mejor que podemos hacer y nosotros como padres tenemos que poner el ejemplo en lo que comemos.

Home school: Manejar la ansiedad en niños por coronavirus

En su opinión, es importante explicarles qué está pasando.

“Es una conversación que tenemos que tener entre todos”, dijo Shapiro, quien exhortó a explicarles “que estamos viviendo la realidad de un virus nuevo, que los científicos están buscando una vacuna y un medicamento”.