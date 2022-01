Entrar a Home Depot, en ocasiones, es como entrar a Costco o a una tienda retail con una gran variedad de productos, ya que puedes salir con una deuda muy superior a la que tenías en mente cuando llegaste por lo que necesitabas. Por eso, nunca olvides preparar una lista de todos los artículos que necesitas comprar para no desviar tu atención y llegar a la caja con la misma cantidad de artículos que contemplaste en tu presupuesto inicial.

El programa de suscripciones de Home Depot es sumamente atractivo para todo aquel interesado en artículos del hogar, pues permite ahorrar hasta 5% en productos como baterías, bolsas de basura y otros. Esta suscripción no requiere de un compromiso permanente, ya que puedes realizar las compras y recibirlas en la puerta de tu casa sin un mínimo de compra o suscripción forzosa.

No siempre tienes que comprar artículos cuyo precio sobrepasa tu presupuesto; una de las ventajas que ofrece Home Depot es su programa de renta de equipo por horas o por días. Con esto, podrás ahorrar en todos los sentidos; en primer lugar, no pagarás miles de dólares en algo que necesitarás solo por un día, también evitarás que un artefacto ocupe espacio en tu garaje ¡una excelente opción!

Sí, así como lo oyes: ¡En Home Depot puedes negociar el precio de tus artículos! En realidad, no aplica para todos los productos en la tienda, sino para aquellos que sean promocionados con menor precio en tiendas físicas o virtuales. En algunos casos, Home Depot incluso se ajustará al precio de envío de la competencia; lo único que tienes que hacer es mostrar la evidencia para recibir este beneficio.

Quizá quieras esperar un poco antes de renovar el color de tus paredes o fachadas, en especial si estás interesado en comprar la pintura en Home Depot, ya que en algunas fechas su marca se encuentra en descuento. Esto se debe a que la marca de pintura propia de Home Depot no es muy popular entre los clientes, a pesar de su calidad; así, las fechas especiales como el Memorial Day o Labor Day son el momento indicado para encontrarlas a un precio más accesible.

Si eres cliente frecuente de Home Depot, este consejo es para ti: recorre los pasillos en búsqueda de los artículos cuyo código de precio cuente con la terminación .06, pues esto indicará que el precio en rebaja se mantendrá por al menos seis semanas. Cuando haya pasado este periodo, el precio bajará y el código terminará en .03, lo que significa que podrás aprovechar este precio por tres semanas más ¡y después ya no lo encontrarás en la tienda!

Compra artículos dañados

Suele ocurrir: necesitas comprar un electrodoméstico o un artículo para el hogar con urgencia, pero el precio es algo elevado. En estos casos, corre a tu Home Depot más cercano para encontrar artículos que hayan sido devueltos o se encuentren en “mal estado”. Esto no quiere decir que no sirvan, sino que su precio ha sido reducido parcialmente debido a un desperfecto estético como rayaduras o pequeñas abolladuras que no dañan su funcionamiento.

Aprovecha sus talleres

Para ahorrar dinero no siempre es necesario acceder a descuentos: en Home Depot, los clientes tienen la opción de inscribirse a talleres gratuitos donde aprenderán a fabricar artículos o realizar reparaciones en casa. Sin duda, es una ventaja que otras tiendas no ofrecen y que le permite a los clientes y público general adquirir nuevas habilidades que, en un futuro, servirán para ahorrar dinero en algunos servicios.