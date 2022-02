Hombres armados intentan ingresar por la puerta principal de una casa

Por varios minutos buscan engañar al inquilino, pero no sabían lo que les tenía preparado

Fue durante la madrugada que los delincuentes quisieron aprovechar para robar

Hombres armados con pistola intentaron por varios minutos entrar por la puerta de una casa, se hicieron pasar por funcionarios, sin embargo, nunca se imaginaron lo que el inquilino les tenía preparado, por lo cual prefirieron huir del lugar antes de que llegara la policía, de acuerdo a un video de ViralHog que muestra los hechos que sucedieron en Columbus, Ohio, Estados Unidos.

De acuerdo al relato del hombre que vive en la casa, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2021 en Columbus, Ohio, y aparentemente son dos hombres que intentaron robar y asaltar, ya que no portaban uniformes y por la hora en que se presentaron.

¿CÓMO COMENZÓ EL ENGAÑO DE LOS DELINCUENTES?

El dueño de la casa dijo que fueron: captó a dos hombre que tocaban el timbre y la puerta de su casa alrededor de las 3 de la madrugada del lunes. “Nunca abrí la puerta. Se fueron después de 4 minutos y antes de que los policías pudieran llegar allí”. Esto fue su relato de lo que sucedió esa madrugada en que su casa estuvo en peligro.

Es por ello que es importante que nunca abran la puerta si no están seguros de quiénes tocan, para empezar se debe pedir una identificación y verificar que las personas que acuden no tengan armas de fuego, como en esta ocasión, que si no es por la cámara, no se habría dado cuenta de las intenciones de los sujetos que iban totalmente cubiertos