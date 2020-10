Un hombre estuvo colgado de una cuerda en la Trump Tower de Chicago durante 13 horas mientras exigía hablar con el presidente

“Si no me hablas, cortaré la cuerda y moriré”, dijo el hombre en un video

La policía señaló que el hombre se encunetra bajo custodia

Un presunto miembro del movimiento Black Lives Matter estuvo colgando de una cuerda en la Trump Tower de Chicago durante más de 13 horas desde el domingo por la noche y hasta el lunes por la mañana exigiendo hablar con el presidente, de acuerdo con el Chicago Sun-Times.

El hombre que tiene alrededor de 20 años, estuvo colgando del balcón del piso 16 de la Trump Tower desde aproximadamente las 5:30 de la tarde del domingo hasta las 7 de la mañana del lunes.

Según el portavoz de la policía de Chicago, Tom Ahern, el hombre usó un arnés de escalada mientras trataba de enviar mensajes a los medios.

De acuerdo con la policía de Chicago, el hombre amenazó con suicidarse si el presidente Trump no hablaba con él.

Ahern dijo que un negociador se encontraba en el lugar y que pasó más de 13 horas hablando con el hombre.

Ahern tuiteó a la 1:36 de la madrugada que “se están haciendo todos los esfuerzos posibles para llevar una conclusión positiva a esta situación” después de ocho horas de negociaciones.

Un video del hombre compartido por Insider Paper, mientras estaba colgado de una cuerda naranja, se ve la ciudad de Chicago y en la misma grabación asegura que no está loco y que sólo quiere hablar con el presidente Trump.

“Todos los que me conocen. Saben que no estoy loco. No estoy loco. Soy un chico bien educado. Pero… Sr. Trump, si cree que estoy loco, no estoy loco. Y si no me hablas, cortaré, moriré ”, dijo en el video.