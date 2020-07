Un hombre robó un banco en Texas tras no recibir un cheque de estímulo o un préstamo del Gobierno.

El sospechoso habría entregado a un cajero una nota escrita con sus demandas, reporta la Policía.

De acuerdo con las autoridades policiales, el sospechoso habría amenazado con abrir fuego.

Tras supuestamente no recibir el cheque de estímulo económico por el coronavirus ni un préstamo de 10 mil dólares del Gobierno, un hombre robó un banco en una ciudad de Texas, informó la Policía local en la red social Twitter.

El sospechoso, quien es buscado por las autoridades policiales, entró al Woodforest National Bank en la ciudad de Houston el pasado 8 de julio y le entregó a uno de los cajeros una nota escrita en un cuaderno con sus demandas, reporta New York Post.

“No recibí un estímulo o el préstamo de 10 mil dólares y perdí mi negocio con el COVID-19, así que por favor haga esto fácil y cumpla. No quiero lastimar a nadie, pero lo haré si tengo que hacerlo. No hagas nada notable”, escribió el hombre en el papel.



De acuerdo con las autoridades policiales, el sospechoso habría amenazado con abrir fuego si el cajero hacía “algún movimiento sospechoso”, por lo cual el empleado le dio al sospechoso una cantidad no revelada de dinero, si bien nunca vio un arma.

Investigadores: pareja de Texas defraudó millones al Ejército

Agentes federales han incautado más de 20 vehículos y el dinero de 10 cuentas bancarias pertenecientes a veteranos casados ​​del Ejército de EE. UU. En Texas, diciendo que la pareja usó información personal robada de los soldados para defraudar a los militares de hasta $ 11 millones.

Los investigadores del ejército obtuvieron órdenes el mes pasado para confiscar los fondos y la propiedad y para recopilar evidencia del presunto fraude durante su búsqueda de la casa de los sargentos retirados, de acuerdo con los registros judiciales federales recientemente revelados.

En una declaración jurada que buscaba buscar en la casa de Kevin Pelayo y Cristine Fredericks en Killeen, una ciudad cerca de Fort Hood, a unas 150 millas al suroeste de Dallas, los investigadores describieron cómo la pareja supuestamente utilizó un programa de reembolso de transporte para empleados federales para estafar al Ejército de $ 2.3 millones a $ 11.3 millones.

Los investigadores le dijeron a la corte que había una causa probable para creer que la pareja cometió delitos como fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. Pero no hay registro de que ninguno de ellos haya sido acusado penalmente.

Pelayo declinó hacer comentarios durante una breve llamada telefónica el miércoles y no respondió a un mensaje posterior preguntando por los nombres de sus abogados.

“Creo que todavía es una investigación en curso”, dijo a The Associated Press. “Realmente no puedo decir nada al respecto. Tengo que hablar con mis abogados.

Después de llegar a Fort Hood en 2010, Pelayo creó una compañía de furgonetas para llevar a los empleados hacia y desde la base bajo un programa federal que subsidia a los trabajadores del gobierno que utilizan el transporte público en un esfuerzo por reducir el tráfico y la contaminación.