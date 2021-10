Resurge video en el que un hombre revivió en su vellorio

Afirman que el hombre abrió los ojos

¿Qué habrá pasado en realidad? Un experto lo explica Conmociona a todos al resucitar. Resurge video en el que un hombre revivió de la muerte y causó pánico a la mitad de su velorio, el ex convicto abrió los ojos y sus familiares amigos entre gritos y llantos afirmaron que el hombre también se había sentado en su ataúd. ¿Qué está pasando en realidad? Un experto forense explica lo que presuntamente pudo haber pasado. Fue en el año 2015 cuando el pueblo hispano se conmocionó al conocer la noticia del señor Jorge Elías, un reo originario de Colombia que había resucitado a la mitad del velorio, justo antes de que sus familiares y amigos lo fueran a enterrar para darle santa sepultura. Los asistes afirmaron que el hombre había abierto los ojos y se había sentado. Causa conmoción un hombre después de revivir y abrir lo ojos a la mitad de su velorio A través de la cuenta de YouTube del programa de Univisión, ‘Primer Impacto’, rescató esta noticia, revelando todos los detalles de cómo este hombre colombiano había revivido a la mitad de su velorio, causando gran conmoción, pánico y grito entre los asistentes del lugar, quienes no se imaginaban lo que estaba pasando. Esta historia comenzó cuando familiares y amigos se habían reunido para llevar a cabo el velorio del señor José Elías, un reo que había fallecido de un paro cardiaco adentro de la cárcel en Colombia. En el breve video, el cual fue compartido en ese entonces a través de redes sociales se logra ver como la gente comenzaba a gritar al ver como el hombre, que se encontraba ya en el ataúd, había abierto los ojos.

“¡Abrió los ojos, abrió los ojos!” Asistentes aseguran que el hombre revivió a la mitad de su velorio “¡Abrió los ojos, él abrió los ojos!”, se podía comenzar a escuchar entre los asistentes del velorio al ver como el hombre, que respondía al nombre de Jorge Elías había abierto los ojos, causando una gran conmoción y un poco de pánico, al no creerse lo que estaba pasando. Ante esto una mujer había asegurado que había sido un milagro: “Fue un milagro extraordinario que Dios hizo con él”, aseguró. Y es que a la mitad del velorio, los familiares y amigos del hombre presuntamente muerto, afirmaron que había abierto sus ojos, y no solo eso, sino también había dejado atrás la postura rígida de una persona fallecida ya que después sus familiares lograron cambiar su postura, sentándolo en una mecedora.

¿Puede que este que vivo? Aseguran que un hombre presuntamente muerto, abrió los ojos y revivió en su velorio Sol Jaimes, prima del muerto Jorge Elías, quien revivió de un momento a otro a la mitad de su velorio, asegura que su pariente abrió los ojos y que ya no tenía la postura rígida que tienen las personas al fallecer: “El abrió los ojos ahí entre el ataúd, y lo sacamos de ahí, él esta sentado en este momento en una mecedora”. Tras este acontecimiento tan sorpresivo para todos, un experto en tema forense, Máximo Duque aseguró que es normal que las manos caigan libremente, sin embargo, cuando un muerto abre los ojos quiere decir que está vivo: “Es posible que por efecto de la gravedad las manos caigan, pero que se siente y que se incorpore, que abre los ojos o que hable es porque está vivo”.

¿Habrá fingido su muerte? Usuarios no creen mucho esta historia Ante este hecho, muchos creyeron que posiblemente el hombre había fingido su muerte para librarse de la cárcel, ya que como bien se mencionó con anterioridad el hombre sufrió del paro cardiaco cuando se encontraba en prisión, tras esta suposición el forense aseguró que ninguna persona puede fingir su muerte por tanto tiempo: “Un hombre no puede simular un paro cardiaco y que pare el corazón para que el medico no lo pueda escuchar y hacerse el muerto, nadie puede dejar de respirar ochos, diez minutos, o una hora para hacerse el muerto”, comenzó el forense colombiano Máximo Duque ante estas supuestas posiciones que se tenían del hombre que resucitó a la mitad de su velorio.

Al final sí muere el hombre que revivió a la mitad de su velorio Para ir finalizando, el forense aseguró que el muerto probablemente no había pasado por un sistema de autopsia, ya que en la fotografía, en donde se veía el hombre que resucitó a la mitad de su velorio no parecía tener ningún corte a la mitad de su cuerpo: “Ahí no se ve corte de disección, a veces también se hace a través de la arteria, sin embargo tampoco se ve”. Dos horas después de que se dio a conocer su posible regreso al mundo, el señor Jorge Elías falleció en verdad y sus familiares ahora sí le dieron la santa sepultura, en donde sus amigos y familiares aseguraron que lo hicieron ahora sí para no regresar más a la vida. ¿Tú qué opinas de todo este hecho tan sorprendente? VIDEO AQUÍ

¡Lo creían muerto! Envían bebé vivo a la morgue por cuatro horas Al creer que estaba muerto, envían un bebé a la morgue. Daniela Hernández Navarro nunca se imaginó la pesadilla que estaba a punto de vivir luego de que fuera ingresada al hospital, pues presentaba una amenaza de aborto en su embarazo de seis meses, sin embargo las cosas dieron un giro bastante inesperado. De acuerdo con información del periódico mexicano Milenio, familiares de la madre comentaron que el recién nacido permaneció por espacio de cuatro horas en la morgue. Después se confirmaría que estaba vivo y no muerto como mucho se creía, se dijo que habrá sanciones para el personal que cometió este descuido tan inesperado.

Envían bebé vivo a la morgue, doctores aseguraron que estaba muerto Esto, que podría parecer una broma, ocurrió en la Clínica 16 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, en México. Luego de varios días de estar en cama, Daniela Hernández Navarro entró en labores de parto, pero no pasó mucho tiempo para que le revelaran que su bebé había nacido sin vida. A pesar de que vio a su bebé moverse, los doctores le dijeron que estos movimientos eran "normales". Lo peor de todo es que los familiares ya habían firmado el acta de defunción y tenían listo el funeral. Ahí fue cuando descubrieron que estaba vivo, pues aún respiraba. Actualmente, el pequeño está recibiendo atención médica y se encuentra estable.

El bebé nació de parto natural Tranquila, a las afueras de la Clínica 16 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, en México, Daniela Hernández Navarro concedió una entrevista al noticiero de Multimedios Laguna. Fue ahí donde se supo que su bebé había nacido por parto natural, así lo contó ante las cámaras: "Me llevaron a tococirugía para ya aliviarme, yo estaba en camilla, y me preguntaron si sentía contracciones y me dijeron que empujara. Empujé todo lo que pude y me lastimaba. Ellos (los doctores) me ayudaron para empujar a mi bebé y al final de todo si lo logré", comentó la joven Daniela para el canal de Multimedios Laguna.

“Me alivié bien”, dijo la mamá del bebé que fue enviado vivo a la morgue La joven aseguró que se “alivió bien”, pero el doctor Carlos Ibarra le aseguró que su bebé había nacido muerto: “Yo no lo podía creer y me solté llorando. Estaba en shock y vi que se lo llevaron a una incubadora, pero vi que se estaba moviendo”. Daniela compartió que el médico le dijo que le iban a mostrar a su bebé, y fue ahí cuando le dijo que ella notó que se había movido: “Así reaccionan los bebés cuando nacen muertos”, fue lo que le dijo el doctor ante su sorpresa. A continuación, la madre del bebé que fue llevado vivo a la morgue recordó que el doctor le dijo que el niño estaba muy chiquito, pero que estaba muerto: “Lo vi, lo acaricié y vi que suspiró y se lo dije al doctor, pero me dijo que él lo había hecho (suspirar) y no el bebé” dijo ante las cámaras del canal de Multimedios.