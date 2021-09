El medio de comunicación ABC4, tuvo la oportunidad de obtener en exclusiva la versión de ambas familias. En dicho noticiero, ambas familias se expresan con la esperanza de que quienes se someten a la fertilización in vitro no tengan que experimentar lo mismo y no se lleven una sorpresa como esa, 12 años después.

"Cuando miré esa página y vi que coincidía en madre y vi a un padre desconocido, yo pensé: 'Qué quieres decir con padre desconocido, soy su padre'", mencionó Vanner Johnson, cuando descubrió que uno de sus dos hijos no era suyo y él no podía entender cómo la prueba mencionaba tal declaración.

La pareja de Vanner y Donna Johnson, comenzaron su viaje de FIV en 2007 después de que no pudieron tener un segundo hijo por su cuenta, según mencionó el noticiero. Por esa razón, aunque estaban conscientes de lo que estaba pasando no podían crecer la dura noticia a la que se estaban enfrentando.

“Hubo muchas emociones que tuvimos que superar, incluida la separación del amor de nuestro hijo, que no ha cambiado… del problema que estábamos tratando. Este error que sucedió, ¿Cómo pudo suceder, por qué sucedió y qué hacemos ahora?”, se cuestionó Donna en aquel momento y que no sabía como enfrentar.

Cómo dieron la noticia

La pareja explica que tardaron un año en poder procesar lo que había sucedido y que en ese tiempo, ellos decidieron que era momento de decirle a su hijo que Vanner no era su padre biológico. Ambos mencionan en entrevista que en aquel momento no sabían como transmitirle la noticia, pero afortunadamente él lo entendió y le dijo que nunca lo dejaría de amar.

“Lo llevé a dar un paseo en nuestro auto, y en realidad íbamos a tomar un helado. Quería asegurarme de que su atención estuviera solo en nuestra conversación. Dije que cuando lo hicimos, sucedió algo y no estamos seguros de lo que sucedió, pero en realidad no soy tu padre biológico. Y se detiene, y mira hacia adelante en el auto, no fue una mirada loca, sino que simplemente se volvió hacia mí, me miró y dijo ‘¿en serio?’ Y yo dije ‘sí’, y él respondió ‘Está bien'”, mencionó Vanner.