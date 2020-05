Un hombre subió a lo más alto del puente de Brooklyn en Nueva York para intentar quitarse la vida.

La policía está en la escena, con equipos especializados, intentando persuadir al hombre de que desista de su acción.

El tránsito vehicular cerró en ambas direcciones del puente, una medida establecida en el sistema de gestión de emergencias de la ciudad.

Agentes policiales y de otras agencias del orden intentan rescatar a un hombre en Nueva York, quien se subió en horas del mediodía hasta lo alto del conocido puente en Brooklyn presuntamente para quitarse la vida.

Literally this man just had his whole leg hanging off the Brooklyn bridge. He’s been there for almost two hours so I think he just really wants help more than anything. pic.twitter.com/IWUwrUBnqj — Linnea Sage (@LinneaSage) May 22, 2020

Medios locales reportan que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) desplegó equipos de rescate y salvamento en el área, cuyo tránsito vehicular cerró en ambas direcciones, una medida establecida en el sistema de gestión de emergencias de la ciudad.

Here’s a video from earlier when he was up there alone and cops were climbing up. Brooklyn Bridge pic.twitter.com/CqsV2kmhV9 — Linnea Sage (@LinneaSage) May 22, 2020

El propio NYPD informó sobre los hechos a través de su cuenta de Twitter en horas del mediodía de este viernes. “Un hombre abatido ha escalado el puente de Brooklyn y amenaza con saltar”, dijeron en el mensaje en la red social.

Luego, también enviaron tweets con imágenes en vivo del hombre, subido en una de las inmensas columnas del puente de Brooklyn, rodeados de policías que intentan convencerlo que desista de su mortal acción.

A despondent male has scaled the Brooklyn Bridge and is threatening to jump. #ESU is actively gearing up to rescue the male. #Aviation & #Harbor are providing aerial surveillance and waterside security pic.twitter.com/3hcKGuB4zw — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) May 22, 2020

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre y las causas que lo han llevado hasta lo más alto del puente de Brooklyn, en Nueva York, en su intento por quitarse la vida. La policía de Nueva York dice que varios de sus equipos especializados han respondido a la escena.