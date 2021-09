Hace un par de días, la policía de Vancouver informó sobre el incidente que aconteció con un hombre en un drive-thru. Al parecer, todavía se encontrarán investigando la muerte del sujeto, debido a que a los investigadores les parece un ‘suceso extraño’ y que llama la atención por el hecho de que no hubieran más vehículos al pendiente.

Al lugar llegaron los paramédicos, pero desgraciadamente no lograron hacer mucho por el hombre quien terminó falleciendo. Las autoridades mandaron un comunicado de prensa, expresándose por el terrible acontecimiento que había pasado en el servicio de drive-thru, mencionando que a ellos les había parecido muy extraño que no hubiera otro vehículo involucrado; hasta este momento, siguen las averiguaciones.

"Los servicios de rescate de bomberos de Vancouver enviaron a los oficiales a McDonald's en las calles Main y Terminal, alrededor de las 5:30 a.m., para ayudar con un accidente automovilístico de un solo automóvil.", se lee en el comunicado de prensa que expresó las autoridades de Vancouver.

"Las imágenes de vigilancia muestran al conductor arrojando un objeto fuera de su vehículo mientras paga por los artículos. Cuando fue a recoger el artículo, el vehículo avanzó y chocó contra una pieza estructural del restaurante. El conductor no pudo liberarse del vehículo ya que estaba inmovilizado entre la puerta y el marco del vehículo.", expresó el comunicado oficial de las autoridades.

Hombre muere comprar McDonalds: Murió en la escena

Fue la agente Tania Visintin, quien expresó los esfuerzos que realizaron los paramédicos para poder revivir al hombre que falleció en el lugar del McDonald’s. Lamentablemente, por las heridos con las que contaba no se pudo salvar su vida, pero no hubo un solo instante en que los paramédicos no intentaran revivirlo.

"Los paramédicos hicieron esfuerzos para revivir al hombre, pero trágicamente, murió en la escena", narró la la agente Tania Visintin, del Departamento de policía de Vancouver. Informando sobre el incidente que le quitó la vida al hombre que fue a comprar algo que desayunar y que lamentablemente perdió la vida.