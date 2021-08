Lanza mensaje el hombre mexicano que dio a luz a un bebé en Sinaloa

“No ha sido fácil mostrar quien y que soy, han sido largos años de muchas luchas internas como externas que sin duda lejos de reprimirme me han enseñado la gran calidad de ser humano que soy y tengo para dar a los demás, he aprendido lo suficiente y no disminuye mi gran amor y admiración por la vida”, escribió el hombre trans en su cuenta oficial de Instagram.

“Ahora que decidí ser padre y gestar en mi propia persona un hije no solo he sido discriminado y señalado yo sino también mi bebe pues el trato médico y laboral y en otros ámbitos no ha sido el adecuado por ignorancia o discriminación el hecho que sea una persona trans no me quita el derecho de recibir un trato digno y de respeto”, continuó escribiendo.