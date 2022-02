“ A Solberg no le gustaba que Erlbacher jugara con su comida, así que le dio un puñetazo . Shaun Johnson y Erlbacher decidieron dejar Moorhead. Fueron a Dave’s Old Home en Pisgah. Procedieron a seguir bebiendo”, informaron las autoridades en el juicio que se celebró para dictaminar una sentencia justa contra Kristofer. Archivado como: Hombre mata amigo

“Craig Pryor llega a Dave’s Old Home. Estaciona afuera, pero no entra al bar. Shasta Smith y Shaun Johnson salen a hablar con Pryor. (…) Caleb Solberg ha llegado. Aparentemente descontento con Shaun Johnson por “hablar mal” sobre el, por ello Solberg saca a Johnson del camión y comienza a pelear. Todos pensaron que era ‘solo otra pelea de bar'”, anunció el documento de declaraciones.

“Pero Erlbacher no está satisfecho. Sale del bar para salir y se le escucha decir: ‘Yo me encargo de esto’. Erlbacher se sube a su camioneta y choca contra la camioneta de Craig Pryor dos veces. (…) En este punto, Erlbacher toma su camión y lo usa para atropellar a Solberg.”, informó el documento de declaraciones publicado por Twiner-Herald.

“No tienen justificación sus actos”

Actualmente, Kristofer Erlbacher fue declarado culpable de las acciones cometidas y con una sentencia de cadena perpetua por haber asesinado a su mejor amigo. Aunque, Erlbecher mencionó que se encontraba bajo los efectos del alcohol, sus acciones no tiene justificación por lo que el juez no las tomó en cuenta.

“El juez dijo que el hecho de que una persona esté bajo los efectos del alcohol no excusa ni agrava su culpabilidad. El juez escribió que Erlbacher estaba bajo la influencia pero no tan intoxicado como para no poder formar una intención específica, y si bien su intoxicación puede haber contribuido a un mal juicio, eso no es una defensa.”, anunció las declaraciones.