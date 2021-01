Un hombre de Tennessee fue acusado de presuntamente matar a una bebé de 6 meses porque “lo molestaba”

El hombre de 29 años presuntamente tiró a la bebé contra un televisor dejándola inconsciente

El sospechoso fue arrestado por homicidio criminal y tiene una fianza fijada en 620,000 dólares

Un hombre de Tennessee fue acusado de presuntamente matar a una bebé de seis meses arrojándola fuertemente contra un televisor y posteriormente sacudirla durante tres minutos, de acuerdo con documentos oficiales.

Seth Jones, de 29 año de edad, dijo a los investigadores que se sintió “frustrado” con la niña mientras intentaba alimentarla cuando supuestamente la “arrojó” “lejos de su cuerpo” contra un soporte de televisión en una casa en la ciudad de Soddy-Daisy.

La policía de la ciudad respondió a un hospital donde llevaron a la bebé en septiembre después de recibir un informe sobre “lesiones sospechosas en la cabeza” del bebé, informó Chattanooga Times Free Press el miércoles.

La policía habló con Jones, quien inicialmente les dijo que la niña se había de un sofá el 21 de septiembre mientras él le preparaba su fórmula de leche, según los registros judiciales de Soddy-Daisy obtenidos por Chattanooga Times Free Press.

La relación entre Jones, la bebé y la madre de la niña no estaba clara, informó The Associated Press.

El informe de un médico forense que se completó a finales de diciembre y el 4 de enero mostró que la niña sufrió lesiones graves en la cabeza y la columna.

La muerte fue declarada homicidio por traumatismo contundente y Jones fue convocado para otra entrevista.

Jones dijo a los investigadores que se sintió frustrado mientras alimentaba la niña ese día y “le dio vueltas por la frustración”, lo que hizo que la bebé volara por la habitación y se estrellara contra un soporte de televisión, según la declaración jurada penal.