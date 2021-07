Fue en Brasil cuando algo curioso se presentó en un centro de vacunación. Resulta que un hombre acompaño a su novia para vacunarse en contra del coronavirus, pero no todo salió como él esperaba, ya que al llegar al lugar para aplicación de la dosis se llevó tremenda sorpresa, según portal Sopitas .

Hombre novia vacuna esposa. Sin duda la mayoría de las personas se han visto beneficiadas por la aplicación de la vacuna contra el coronavirus , para poder evitar el contagio en distintos países. En cada centro de vacunación ha habido ciertos hechos que dan de que hablar como hombres disfrazados incluso riñas por ver a personas no deseadas.

En la grabación que está circulando en las redes sociales, se puede observar que la esposa y cuñada del hombre que fue infiel sin dudarlo se fueron en contra de la amante. A pesar de que el pobre sujeto intentó detener a su esposa este no pudo hacerlo y la riña se presentó en el centro de vacunación.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: “Hombre, esto fue en Bayeux (las bromas lo llaman ciudades de cuernos) esto ocurrió en la asociación de Bairro Tambai y hasta entonces la discusión era porque solo había 2 vacunas y el chico y la mujer querían correr en la fila. Pero cada uno que cuenta su versión”, “¿Cómo pueden los tipos feos como ese tener DOS esposas al mismo tiempo y aun así hacer que ambas peleen por él?”.

Hombre novia vacuna esposa: “Dos imb… se matan entre sí por un hombre feo”

Los mensajes en Twitter continuaron después de haber visualizado la grabación donde se armó una tremenda riña en un centro de vacunación y todo por un hombre. Esto generó la molestia de los internautas quienes atacaron a la esposa por no golpear al marido.

“¿Esta mujer está gravemente herida, tirando la silla? Tienes que sujetarlo y golpearlo con él al mismo tiempo que un escudo”, “ella sigue avanzando sobre la mujer y al que debe acabar es el chico”, “Dos imbé… se matan entre sí por un hombre feo y jod… que además de eso no los respeta. Felicidades. Para mí, si yo fuera la esposa, lo dejé como regalo para el amante allí mismo, si yo fuera el amante, no me molestaría y le pregunté si la esposa quería el respaldo”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ