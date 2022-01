El video comenzó a circular por medio de la plataforma de ViralHog y hoy es uno de los más vistos en las redes sociales y los más divertidos, pues pareciera que nunca podría lograr la hazaña, de no ser porque un pequeño detalle lo hizo dudar, pero eso no es todo, durante 5 minutos, el hombre ‘luchó’ contra todo por abrir su carro.

El hombre miró desconcertado la unidad y volvía a intentar, sin embargo, la puerta no se abría, uno tras otro intento hacía, pero nada. Para esto, no contaba que una persona que esteba frente a él, ya lo estaba grabando desde que llegó y allí comenzó el infructuoso intento.

Pues eso le pasó a un hombre que salió de un centro comercial y al llegar al lugar donde creyó que había dejado su vehículo, quitó la alarma e intentó abrir la puerta, pero para su sorpresa, no sucedió lo que esperaba. Sin percatarse aún, volvió a hacer lo mismo y nada, fue entonces que ya notó que algo raro pasaba con el vehículo.

Abrir carro equivocado estacionamiento. Quizá muchas veces te pasa que vas a un centro comercial, a tu lugar de trabajo o simplemente cuando no tienes donde estacionar tu auto, bajas y haces tus cosas y al regresar se te olvida dónde lo dejaste, sin embargo, equivocarte de auto es todavía menos común, pero si te ha pasado puede ser un signo de descuido normal, pero ¿Qué pasa cuando intentar por todos los medios y por más de 5 minutos abrir un vehículo que no es el tuyo?

Incluso llega a creer que toda la falla proviene de su llavero, en donde se encuentra la activación o desactivación de la alarma. El hombre se confunde, escucha cuando se desactiva la alarma, pero no se imagina lo que una mujer ya había detectado.

La mujer que habla comienza a murmurar e incluso a sacar algunas risas de burlas. De un momento a otro el señor busca todas las formas. Después se sigue a la puerta trasera y no se abre, pero luego decide dar la vuelta y quiere abrir las otras puertas, sin éxito alguno.

¿CUÁL ERA LA FALLA, EN EL AUTO O EN LA ALARMA?

La respuesta parece no estar allí, es como si fuera quisiera resolver un acertijo, mientras más oprime el botón de la alarma, más suena, sin embargo las puertas no se abren ¿Qué sucede? Para este momento ya van más de dos minutos y no logra subirse al auto e irse a su destino.

El sujeto sigue firme en su propósito, quiere abrir la puerta y sabe que algo está mal, pero toda su atención se centra en el llavero o su unidad. El estacionamiento está lleno de autos y a lado del que intenta abrir está otro del mismo color, pero diferente marca, modelos y diseño.