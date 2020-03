Un hombre en Georgia amenazó a dos mujeres que llevaban mascarillas por temer que tenían coronavirus.

Harvey Joel Taratoot, de 75 años, apuntó el arma contra la mujer y su nieta adulta en la oficina postal en Alpharetta.

El individuo fue dejado en libertad bajo fianza de 1.500 dólares, de acuerdo con reportes de medios locales.

El individuo, identificado como Harvey Joel Taratoot, de 75 años, apuntó el arma contra la mujer y su nieta adulta en la oficina postal en Alpharetta, al norte de Atlanta, informó en Facebook el Departamento de Seguridad Pública de esa ciudad.

Taratoot sacó su pistola y le gritó a las mujeres cuando éstas entraban a la oficina postal, relataron las víctimas a la policía. Cuando Taratoot se fue en su carro, una de las víctimas logró apuntar su número de placa lo que ayudó a la policía a localizarlo.

Cuando los policías llegaron a su casa, Taratoot se rindió sin incidente aunque tenía la pistola al cinto, por lo cual fue arrestado y acusado de apuntar una pistola contra otro individuo, según medios locales.

“Esta fue una reacción excesiva por parte del sospechoso”, declaró la policía. “Les pedimos a todos, por favor, no dejen que sus temores nublen su buen juicio en estos momentos difíciles”, agregaron en el informe a los medios.

El diario Atlanta Journal-Constitution reportó que el individuo fue dejado en libertad bajo fianza de 1.500 dólares, asegura la agencia de noticias AP.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas, de acuerdo con fuentes médicas en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia.

En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera.