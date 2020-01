Un hombre de Florida fue sentenciado por crueldad animal a 90 días en la cárcel, luego de que funcionarios de servicios para animales encontraron a un perro encadenado a un sofá y cubierto de llagas y parásitos.

Man sentenced to 90 days jail for animal cruelty after dog found suffering in filthy conditions #daytonabeach home. Todd Nordman arrested a yr ago. The dog, Red was found chained inside, very lean & w sores & parasites on him. Red was fostered, recovered, ready for adoption! pic.twitter.com/cUln3OAWEw

Los funcionarios de los Servicios de Animales del Condado de Volusia ahora están buscando un nuevo hogar para Red, una mezcla de Staffordshire Terrier de 9 años, dijo el portavoz del Condado de Volusia, Gary Davidson.

Todd Nordman, de 55 años, fue sentenciado a prisión por crueldad animal y cargos de confinamiento ilegal. Nordman fue desalojado de la casa el año pasado después de que el propietario murió y un familiar vino a tomar posesión de la casa, dijo Davidson.

El diputado llamó a servicios para animales.

La casa estaba llena de montones de basura, muebles rotos, un hedor a heces y amoníaco y las paredes estaban cubiertas de un residuo marrón.

When Volusia County Animal Services entered the Daytona Beach home, the dog was chained to the couch amidst piles of garbage and covered in sores and parasites, an official said.

The owner got 90 days in jail and can’t own a dog for five years. https://t.co/YXKxEsrnMH

