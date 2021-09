Horas más tarde, el hombre mencionó que no aguantaba el dolor de estómago que tenía y acudió al médico. En el hospital, los médicos notaron que el rápido consumo del hombre chino provocó una acumulación fatal de gas dentro de su cuerpo y eso finalmente lo mató; su fallecimiento deja una gran lección.

TENGAN CUIDADO CON EL REFRESCO. Un joven de 22 años, en Pekín, China, falleció tras beber un litro y medio de refresco en menos de diez minutos. El joven mencionó a los médicos que bebió el refresco en un tiempo mínimo, debido a que ese día en particular estaba haciendo bastante calor y se encontraba deshidratado.

El hombre no se dio cuenta del daño que le estaba ocasionando a su cuerpo, cuando bebió una gran cantidad de refresco con gas que generó que se privara el oxígeno de su hígado que lo llevaría a la muerte. Aunque no se reveló su identidad, si se mostraron los datos sobre lo que podría haber pasado con el sujeto. Archivado como: Hombre fallece por refresco

Daily Mail, mencionó que pasaron alrededor de seis horas antes de que él decidiera acudir al hospital de su comunidad. Él mencionó que tenía un terrible dolor de estómago, el cual al pasar las horas se volvía más insoportable y no sabía qué lo había ocasionado; aquello llamó la atención de los médicos, quienes lo atendieron de inmediato.

Las tomografías computarizadas encontraron que tenía neumatosis, una presencia anormal de gas, en la pared del intestino y la vena porta, señala el Daily Mail. Desgraciadamente, no había mucho por hacer en cuestión de la salud del hombre, ya que en las tomografías se observó que sus órganos estaban muy dañados.

De acuerdo con el artículo de medicina que escribieron sobre su caso, se menciona que el hombre, que no se pensaba que tuviera ningún problema de salud subyacente, tenía una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja y respiraba rápidamente. Esa fue una clara señal de que algo marchaba muy mal en su sistema.

Tomar esas cantidades de refresco y en tan poco tiempo, le aseguraron la muerte al joven de 22 años. Los doctores que estuvieron con el hombre chino, describieron que estaba sufriendo fuertes dolores en el abdomen y aunque le suministraron medicamentos, ellos no creían que pudiera sobrevivir a esa ‘bomba de tiempo’.

Aunque estaban conscientes de que no había mucho que hacer por el hombre, Qiang He, uno de los médicos principales y autor del artículo científico, relata que el personal médico “inmediatamente” se dispuso a tratar de liberar el gas del sistema digestivo del hombre. Fue uno de los intentos que realizaron, para salvarle la vida

Desgraciadamente, los intentos para salvarle la vida no rindieron frutos y el gas que es parte de la bebida, fue lo que dañó menormente al joven chino de 22 años. Aunque los médicos creían que podrían salvarlo debido a que él no tenía alguna enfermedad, la edad era un buen beneficio u otros factores, él moriría por el daño que causó en un par de minutos.

“Por lo general, este tipo de afección se debe a que hay bacterias que se han abierto camino desde el tracto gastrointestinal normal a un lugar donde no se supone que estén, en este caso, en el revestimiento del intestino delgado”, señaló el profesor de la Universidad de Londres sobre el caso que ha llamado la atención del público.

Él mencionó al Daily que necesitaba más información sobre el caso para conocer que había pasado con el sujeto de 22 años, pero que consideraba que no había sido producto del refresco su muerte. Él comentó que que una infección bacteriana, una causa conocida de la acumulación de gas internamente, podría haber sido la causa más que el refresco.

No puede afectar gravemente

El profesor de la Universidad de Londres, mencionó que considera que podría ser posible pero no probable debido a que una ingesta de una bebida con tanto gas no podría tener un efecto tan grave como el caso que maneja el doctor Qiang He, por lo que cree que podría ser causa de las bacterias subyacentes el fallecimiento del hombre.

“Es posible, pero no necesariamente tan probable, que beber una gran cantidad de bebida carbonatada pueda haber tenido un efecto agravante”, dijo al medio de comunicación. “Pero sin una afección subyacente, es muy difícil ver qué podría haber sucedido. Si tiene bacterias subyacentes allí, u otro tipo de afección, podrían estar produciendo sus propias toxinas, lo que sería perjudicial para la función normal del órgano”, explicó Davies.