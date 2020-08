Un hombre le escupió en la cara a un niño y le gritó “¡ahora tienes coronavirus!”

Al parecer, el agresor estaba intoxicado

Este miércoles, Florida rompió el récord de 7 mil contagiados por Covid-19

Justo el día en que Florida rompe el récord de 7 mil contagiados por Covid-19, se da a conocer que un hombre le escupió en la cara a un niño y le gritó “¡ahora tienes coronavirus!”.

Se trata de Jason Copenhaver, de 47 años, quien terminó arrestado después del incidente por dos cargos: agresión simple y conducta desordenada.

El domingo pasado, mientras se encontraba en el restaurante Ricky T’s, el hombre presuntamente escupió a un niño en la cara cuando le pidió que se retirara la mascarillas y él no le obedeció. En medio del enojo también le gritó al menor: “Ahora tienes coronavirus”.

Según los informes de la policía, el hombre del condado de Pinellas, Florida, se acercó al niño y le preguntó si podía darle la mano.

Cuando el menor se negó, el agresor lo tomó del brazo y al estar lo suficientemente cerca tiró saliva en su rostro.

“La víctima declaró que estaba tan cerca que escupió partículas de su boca que cayeron en su cara”, según reportes oficiales reseñados por EFE.

Hombre le escupió en la cara a un niño y le gritó “¡ahora tienes coronavirus!”

Luego del incidente, Copenhaver se acercó a un empleado de “manera amenazante e intentó golpearlo dos veces”, pero este logró tomar control de la situación.

Incluso lo acompañó a la puerta y esperó, mientras el hombre permanecía sentado en el suelo, a que llegara la policía.

El agresor no llevaba zapatos y fue descrito como “intoxicado”, según la declaración jurada del arresto.

Los registros policiales indican que el hombre quedó en libertad luego de pagar una fianza de $650 dólares, no sin antes asegurarle a la policía que él que no sabía si tenía o no coronavirus ya que nunca se había practicado una prueba que lo confirmara.

Este incidente ocurre justo cuando Florida sobrepasa los 7,500 casos de personas contagiadas por coronavirus en un día.

Ahora el estado cuenta con un total de 510,389 personas contagiadas y 7,747 fallecidos a causa del Covid-19.

Con información de EFE