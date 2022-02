La policía de DeKalb, anunció que se encontraban investigando los sucesos que acontecieron esta mañana y por ello, no podían brindar mayores detalles. Lo curioso de este caso, fue que en un primer momento se mencionó que la víctima había fallecido en el lugar donde fue gravemente herido; poco después, se confirmó que no estaba muerto.

Esta mañana de martes, la policía del condado de DeKalb asistió a una llamada de emergencia donde anunciaron que hubo un tiroteo en la gasolinería Stone Mountain. En el primer reporte, indicaron que las causas se desconocían pero que el hombre había terminado muy mal herido debido a las heridas de bala que recibió; no había señas del culpable.

“Un hombre, que la policía inicialmente creyó que había muerto en un tiroteo en una gasolinera de Stone Mountain el martes por la mañana, sobrevivió al incidente pero resultó gravemente herido “, informaron los agentes del Departamento de Policía de DeKalb a través de un comunicado emitido por The Atlanta Journal-Constitution. Archivado como: Hombre delicado tiroteo Georgia

En un comunicado hacia The Atlanta Journal-Constitution, los agentes de DeKalb aseguraron que el sujeto que habían declarado como muerto, al llegar al hospital anunciaron que había sobrevivido pero se encuentra en un estado crítico. Por el momento, las autoridades siguen investigando que fue lo que sucedió en la gasolinería.

Hombre delicado tiroteo Georgia: ¿En qué momento sucedió el incidente?

De acuerdo con las declaraciones del portavoz de la policía de DeKalb, anunciaron que el tiroteo se llevó a cabo en la gasolinería de Stone Mountain alrededor de las 9:30 de la mañana. El portavoz, afirmó que fueron informados de inmediato y las unidades acudieron al lugar de los hechos, que fue acordonado y custodiado por la policía.

“El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 9:30 a.m., en un Valero en la cuadra 5600 de Redan Road”, anunció el portavoz del Departamento de Policía de DeKalb, Michaela Vincent, en un correo electrónico hacia The Atlanta Journal-Contitution. Al momento de llegar a la escena, el tirador ya no se encontraba en el lugar de los hechos. Archivado como: Hombre delicado tiroteo Georgia