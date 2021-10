Un hombre recibió un disparo mortal el domingo después de apuñalar a un oficial de policía en la garganta

El sospechoso también golpeó a su hijo adolescente con una piedra antes de que el joven muriera debido a las heridas

El oficial de policía fue trasladado de urgencia a una cirugía de emergencia y se encuentra en condición estable

Dos personas en Arkansas fueron encontradas fatalmente apuñaladas y una tercera persona fue asesinada a tiros por un oficial cuyo cuello fue cortado después de que encontró a un hombre golpeando a una de las víctimas apuñaladas con una piedra, dijeron las autoridades el domingo.

Sucedió alrededor de las 6:20 de la mañana del domingo cuando la policía de Fort Smith recibió una llamada al 911 sobre un hombre agrediendo a una persona que estaba en el suelo. El oficial que respondió descubrió a Christofer Conner golpeando a un niño de 15 años en la cara y la cabeza con una piedra, dijo el jefe de policía de Fort Smith, Danny Baker.

Hombre degolla a policía tras asesinar a su hijo

La policía de Fort Smith, ubicada a unas 160 millas (260 kilómetros) al noroeste de Little Rock, determinó más tarde que el niño era el hijo de Conner. Cuando el oficial trató de sujetar a Conner, de 40 años, el sospechoso sacó un arma afilada y le cortó la garganta y el cuello, dijo Baker. El oficial luego le disparó dos tiros a Conner, matándolo, informó The Associated Press.

El oficial fue trasladado de urgencia a una cirugía de emergencia y estaba en condición estable el domingo por la tarde, dijo Baker. Su nombre no fue mencionado inmediatamente. El joven fue llevado a un hospital local, donde fue declarado muerto. Había sufrido múltiples puñaladas y otras lesiones, dijo Baker. Archivado como: hombre degolla a policía.