Hombre de Wisconsin recibe un cheque de estímulo por solo $5,60

Aunque parezca una broma, un hombre de Wisconsin recibió un cheque de estímulo de solo 5 dólares.

El beneficiario de Wisconsin dijo que no ha obtenido respuesta del IRS sobre el por qué le enviaron un cheque de solo 5 dólares.

Dependiendo del ingreso de la persona, la mayoría recibe un cheque de estímulo de 1,200 dólares, pero nunca uno de $5, como ha ocurrido con el hombre en Wisconsin.

Un residente de Wisconsin se sorprendió al descubrir que su cheque de estímulo era de solo 5,60 dólares, en lugar de los 1,200 dólares que estaba esperando.

Clark Rendall, de Bay View, le dijo a WTMJ: “Miré el cheque y dice que es por 5 dólares y 60 centavos y no había ningún tipo de documentación o explicación con respecto de dónde vino ese número”.

En marzo, Rendall fue contactado por el IRS por un documento de impuestos perdido que luego le envió al organismo. Pero no ha recibido su reembolso del impuesto federal sobre la renta. Si el documento faltante hubiera afectado algo, habría sido su reembolso, aunque sería por unos pocos cientos de dólares en lugar de los 1,200 dólares completos del cheque de estímulo entregado por el gobierno, reseñó Newsweek.

El sitio web del IRS dice que las personas elegibles con ingresos brutos de hasta 75,000 dólares son elegibles para el cheque completo de 1,200 dólares. Aquellos que ganen más de esa cantidad recibirán menos, en base a una reducción del 5 por ciento de la cantidad que el ingreso exceda el límite.

Sin embargo, Rendall dice que no gana más que el límite especificado y que no ha recibido ningún comunicado del IRS después de intentar obtener respuestas por su cheque de 5 dólares.

Otras razones para no ser elegibles serían no tener un número de seguro social válido, ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona, no presentar impuestos en 2018 o 2019, o estar en el país ilegalmente. Pero estos factores significarían que una persona no recibiría un cheque bajo ninguna circunstancia, en lugar de recibir uno de 5,60 dólares.

Rendall indicó que ha intentado ponerse en contacto con el IRS, pero no ha recibido respuesta. Hablando sobre lo que hará con el cheque, Rendall mencionó: “No sé, tal vez lo enmarcaré y se lo enviaré de vuelta”.

“Quién sabe, voy a mantenerlo por un tiempo y, tal vez, ver si puedo obtener alguna información de ellos”, apuntó el residente de Wisconsin que recibió un cheque de estímulo con una cifra irrisoria.

Newsweek informó que, según una encuesta realizada por Bankrate.com, cuando las personas recibieron el primer cheque de estímulo, el 80 por ciento de ellas dijo que era “algo o muy importante” para su bienestar financiero a corto plazo. La mayoría de las personas planearon usar el cheque para pagar las facturas y los gastos esenciales del día a día y no esperaban que durara más de unos pocos meses.

Según una encuesta de FT-Peterson US Economic Monitor, la mayoría de los estadounidenses piensa que debería haber otra ronda de cheques de estímulo que entregó el gobierno por la crisis del coronavirus.