“No creía que sus hijos corrieran peligro”

El hombre volvió solo horas más tarde y después registró su salida del hotel, añadieron las autoridades. La esposa de Coleman reportó el sábado a la policía de Santa Barbara que su marido se había ido con los niños en la vagoneta familiar. Fue eso lo que alertó a las autoridades, quienes comenzaron la búsqueda.

Dijo que no sabía a dónde se dirigían y que él no había respondido a sus mensajes de texto. La mujer declaró que no creía que los niños corrieran peligro, que no había tenido ningún problema con Coleman y que “no tuvieron ningún tipo de discusión” antes de que él se fuera, según la declaración jurada.