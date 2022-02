Anthony Hobsen, fue sentenciado tres años después de cometer un terrible crimen que marcaría su vida. El hombre, de 51 años, asesinó a su novia después de que fue informado de que la mujer estaba embarazada; el hombre, no quería tener un hijo y le advirtió a su novia sobre las consecuencias que podría obtener si decidía tener al bebé.

¡CONFIESA TERRIBLE CRIMEN! Un hombre, asesinó a sangre fría a su novia después de ser informado que sería padre. En aquel momento, el sujeto le informó que no iban a tener al bebé y al ver la resistencia de la mujer, se fue contra de ella con un cuchillo; poco después, se entregaría a las autoridades informando lo que había sucedido.

Hobsen, fue sentenciado por el juez de la Corte Suprema de Queens, Michael B. Aloise, quien lo sentenció a un total de 26 años y un tercio de cadena perpetua tras las rejas; antes de ser sentenciado, el hombre ofreció una entrevista y testificó que los ‘hechos no habían ocurrido como las personas imaginaron’ por lo que deberían escuchar su versión; tal parece, que nada cambia los actos que realizó contra su pareja. Archivado como: Hombre asesina hispana embarazada

El asesino de la joven embarazada, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de evidencia física y posesión criminal de un arma en cuarto grado. En un primer instante, al hombre se le había asignado el cargo de aborto en segundo grado por la oficina del exfiscal de distrito de Queens, Richard Brown, informó New York Post.

“¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está tratando de matar al bebé!”, gritó Irigoyen, una agente inmobiliaria y bailarina de salón que tenía 14 semanas de embarazo en aquel momento. La joven, se encontraba desesperada por la violenta acción de Anthony y se acrecentó cuando observó que su pareja traía un chuchillo; el hombre, no perdió el tiempo y se abalanzó en su contra dando la primera puñalada, informó NYP.

En el año 2019, en plena madrugada un hombre se encontraba discutiendo con su pareja en el tercer piso del edificio de departamentos, en Queens, cuando ocurrió lo peor. Anthony Hobsen, amenazó a su pareja sobre deshacerse del bebé que estaba esperando en aquel momento y comenzó a amenazarla con un cuchillo que traía entre las manos cuando ocurrió lo peor y Jessica, sabía que Anthony no se detendría.

Pasando los cinco días, terminó viajando de regreso a Queens donde se entregó a las autoridades locales y confesó sus crímenes. El sujeto, desapareció el arma asesina pero informó que había asesinado a su novia con una navaja que portaba; los motivos que dio, fue que no deseaba tener un hijo y fue la única manera de ‘detener el embarazo’.

“Tengo mucho que decir”

Después de ser detenido, Anthony Hobsen anunció que la historia no estaba completa sin escuchar el lado de su historia. El hombre, aseguró que debían saber como ocurrieron los hechos para poder juzgarlo. Al igual, informó que por ese momento no podía dar detalles sobre lo sucedido y comentó, que algún día saldría a la luz la verdad. Tres años después, Jennifer obtuvo justicia por su muerte.

“Ambos lados de la historia [son necesarios] para completarla… No creo que esté completa. Necesitas obtener los hechos correctos”, dijo Anthony en entrevista para New York Post en el 2019. “Tengo mucho que decir, simplemente no estoy en libertad de decir nada por ahora. Espero que la verdad salga a la luz. Lo que quiero es la verdad.”, informó el hombre.