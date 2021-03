“Un testigo observó al hombre y alertó a la gerencia de la tienda, quien luego notificó a la policía”, dijo Grant a The Atlanta Journal-Constitution. “Vi un AR-15 y pensé… ya sabes, esto me asustó un poco, nuevamente con los eventos que sucedieron recientemente en el supermercado en Colorado”, dijo el testigo Charles Russell a WSB.

Un testigo alertó del hombre armado

“Fui con el empleado del mostrador de servicio al cliente que trabajaba en ese momento y se lo hice saber. No actuó de inmediato. En realidad, se lo tomó un poco más a la ligera de lo que pensaba, especialmente con los eventos recientes”, aseguró Russell.

Según el comunicado de la policía, Marley fue arrestado cuando salía del baño. Russell dijo que mientras estuvo en el baño con el sospechoso no intercambiaron palabras, informó WSB, y agregó que el hombre armado no intentó ocultar el AR-15. “El arma estaba apoyada en el cubículo del baño, y no estaba en un estuche”, dijo Russell a la estación de televisión. “Lo vi claro como el día. Me tomé mi tiempo para informarlo”.