Es común pensar que tu compañero debería satisfacer todas tus necesidades sociales, emocionales y físicas. La verdad es que es natural encontrar satisfacción creativa e intelectual en una gran variedad de personas y actividades. Esto podría significar ejercitarte en un estilo que a tu compañero no le agrada o tomar una clase de arte que él podría ver como una pérdida de tiempo.

Un artículo de WSJ del 2012 dijo: “Tener suficiente espacio o privacidad en una relación es incluso más importante para la felicidad de la pareja que una buena vida sexual.” No podemos decidirnos por una en este tema, pero podemos decir con seguridad que hay al menos 14 razones por las que tener tus propios hobbies es bueno para tu relación.

Dominar la artesanía con barro o una nueva pose de yoga puede hacerte tener más confianza. Esto te hace más interesante y atractiva para tu pareja, lo creas o no.

Antes de que estuvieras con esta persona, tenías aspectos de tu vida que nutrías porque los disfrutabas y eran significativos para ti. No dejes de hacer esas cosas sólo porque estás con alguien.

No tienen que experimentar todo lado a lado. Al final del día, el tiempo separados les dará algo nuevo y divertido de qué hablar.

Es importante apoyar los intereses del otro –incluso los que no compartes- porque es una manera de respetarse.

11. No forzarlo

Si te gusta algo y a tu pareja no, no lo fuerces a hacerlo. Podrías pensar que te gustaría tenerlo a tu lado en tu clase de artesanías pero el estrés para ambos, sabiendo que él no quiere estar ahí, puede ser negativo para la relación.

12. Un hobbie te da energía

Encontrando tiempo para tus hobbies, también estarás más presente en tu relación.