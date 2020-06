Hispanos se unen a las protestas en Houston. El movimiento Black Live Matters convocó una marcha de protesta para exigir justicia en la muerte de George Floyd, el afroamericano que murió a manos de un oficial de policía en Minneapolis en días pasados.

Floyd, de 46 años creció en el Third Ward, barrio histórico de la comunidad afroamericana de Houston desde el siglo diescinueve.

Diversas organizaciones civiles de la comunidad hispana y activistas también se sumarán a la marcha como los Brown Parets y también la organización Familias Inmigrantes En la Lucha (FIEL) de apoyo a los indocumentados también estarán presentes.

El cuerpo de Floyd será trasladado a Houston en los próximos días. Arturo Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston, prometió a la familia del hombre asesinado que sus oficiales escoltarían el cuerpo durante sus servicios funerarios.

Floyd Mayweather pagará funeral de George Floyd, según un representante de Mayweather.

“Probablemente se enojará conmigo por decir eso, pero sí, [Mayweather] definitivamente pagará el funeral”, dijo Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, a ESPN el lunes.

Undisputed champion @floydmayweather told @HollywoodUL in an exclusive interview, that he will commit to paying for the funeral costs of George Floyd. https://t.co/xP1o4j1SMM pic.twitter.com/8Be4aeyPax

Ellerbe agregó que el ex campeón mundial de cinco divisiones ha estado en contacto con la familia de Floyd, y la familia ha aceptado la oferta.

Kudos to @FloydMayweather. He’s paying for the funeral services of George Floyd, who was murdered in the hands of police.

A copy of the cashier’s check obtained by @TMZ_Sports indicates it was for $88,500.@StevESPNKim has the story.https://t.co/uhKZv9xBTf#BlackLivesMatter pic.twitter.com/vSWHXm0gPA

— Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) June 2, 2020