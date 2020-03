La mayoría de los votantes hispanos de Florida prefiere al exvicepresidente Joe Biden para medirse al presidente Donald Trump.

La encuesta desglosa la intención de voto de los votantes hispanos de Florida y así puede saberse que los cubanos están con Trump.

La salud en general es el asunto preponderante para los hispanos (24 %), seguida del coronavirus ( 22 %).

Así lo señala un sondeo de Mason-Dixon Polling & Strategy realizado del 4 al 7 de marzo pasado por teléfono a 625 hispanos registrados como votantes en Florida, que fue publicado este miércoles por el grupo Telemundo y tiene un margen de error de más/menos 4 %.

(3/8) A new Telemundo survey of Florida Hispanics released today is also promising for Trump. Trump: 38%

Biden: 58%

(± 4 MoE) It gets more interesting from here…https://t.co/2rHg3DxFtA — Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) March 11, 2020

Según esta encuesta, el 48 % de los hispanos votaría por Biden y el 37 % por Sanders si las elecciones primarias en Florida para decidir al candidato demócrata se celebrasen cuando se les preguntó en lugar del 17 de marzo como está previsto.

Si Sanders fuese el rival de Trump el 3 de noviembre en las presidenciales, un 45 % dice que votaría por el presidente, un 44 % le daría su voto al senador demócrata y un 11 % aun no sabe por quién votar.

En el caso de que Biden sea el candidato del Partido Demócrata, la combinación es 58 % para el exvicepresidente, 38 % para el presidente y un 4 % de indecisos.

My god, Trump beating Bernie with Latinos in Florida. Castro killed Bernie, I have no doubts. Imagine if the dropping outs hadn’t occurred and he was still the front runner. Dems would be doomed in FL. https://t.co/o10oWTWzJo — Joe Szymanski (@JosephSzymanski) March 11, 2020

La encuesta desglosa la intención de voto por origen de los votantes hispanos de Florida y así puede saberse que los cubanos están masivamente con Trump sea quien sea su oponente.

Por el contrario, más de ocho de cada diez puertorriqueños están entregados a Biden, y si Sanders llega a ser el candidato demócrata también lo prefieren antes que al presidente.

El 71 % de los cubanos votará por Trump y un 27 % por Biden si son ellos dos los que compiten en las urnas el 3 de noviembre, y si la elección es entre el presidente y Sanders un 74 % votará por el primero y un 19 % por el segundo.

En el caso de los puertorriqueños, la encuesta muestra a Biden con un 81 % de apoyo frente a un 14 % de Trump, y a Sanders con un 65 % frente a un 21 % del presidente.