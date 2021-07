Actualmente siguen existiendo denuncias que argumentan xenofobia y racismo e n el país, no importa los movimientos que existan, ni cuantas personas se manifiesten en contra de esos actos, parece que algunas personas deciden ignorar y seguir cometiendo aquellos actos, quedando expuestos en redes sociales, donde quienes que sufren del acto deciden quejarse.

"Aquellas que están allá se enojaron, porque era música mexicana y no querían, entonces…", menciona, con un tono de voz molesto, debido a la penosa situación en que pusieron a la familia, ya que pareciera que los están tratando como si se hubieran robado algo, por tal motivo es que intentan argumentar con los hombres que pidieron que se retiraran.

"Gracias por hablar español, porque tú sabes que somos hispanos y llegaste hablando inglés. Gracias, yo te doy las gracias. ¿Sabes qué? me duele tanto la desigualdad y racismo", comentó la mujer mostrándose sumamente molesta, mientras la cámara capta la situación que está pasando en torno a su familia y las quejas que recibieron.

"Te voy a explicar qué pasó, y si nos vamos a ir, porque entiendo tu trabajo, eres un trabajador. ¿Pero sabes qué? Ella ha tenido todo el día música en inglés y no dice nada, pero cómo nuestra música era en español, ella con una mala actitud, desconectó y se llevaba nuestra bocina", le decía la señora a los policías que se encontraban en el lugar.

La mujer sigue señalando lo que había pasado, volviendo a mencionar que la mujer había sido muy irrespetuosa por la forma en cómo les había arrebatado la bocina y también que cuando ella tuvo su música en inglés no se habían quejado, por lo que le parece incorrecto que haya hecho la acción en contra de su familia.

En la publicación, el autor le pide a la audiencia que comenten si es “justo o injusto” la situación que había pasado la familia hispana, por lo que los usuarios empezaron a comentar sus opiniones referentes al video, que generó un gran debate debido a que las personas no se decidían entre lo que había pasado en el sitio.

"No asumamos que fue racismo, lo que yo personalmente no veo correcto, es llegar a una piscina donde hay más gente y poner música a todo volumen. Se me hace falta de respeto, no se puede conversar porque la música está muy recio.", mencionó, ante el video que ha causado tanta controversia y que realmente no se conoce que habrá pasado. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ .

En la publicación se armó un debate comentando que había sido una falta de respeto por parte de la familia llegar a poner música en un lugar público y no respetar el volumen en el que se puso la música, además de que era incómodo llegar a sostener una conversación con un ruido ensordecedor de fondo.

“Pues fuera de racismo… habría que ver si no era por el volumen exagerado o alguna otra cosa… sólo estamos mirando una parte del video nada detrás del inició. Puede que no sea por la cumbia, pudo ser el volúmenes a veces pasa hasta en México”, comentó una joven, quien rápido tuvo muestras de apoyo ante su comentario por otros usuarios.

También lo que se destaca de la publicación, es el hecho de que en muchas ocasiones no se llega a conocer la otra cara de la historia y es fácil juzgar al que está siendo atacado, por ello no se puede formar una opinión, dado que se puede caer en un error bastante común; además, el usuario comentó que quizá fue por el volumen de la música.

“No estamos en nuestro país”

Un comentario que se repite en la publicación de la página que hizo conocido el caso, menciona que se debe entender que no están en su país de origen y por ende las cosas no son lo mismo, por tal motivo se debe respetar y analizar las actitudes que se tienen antes de cometer un error que moleste a los demás, ya que, en Estados Unidos no es como en América Latina.

“Es que es algo que nosotros como latinos nunca vamos a entender, no estamos en nuestro país y a veces queremos celebrar, tomar y hacer nuestros convivios y mucha gente se molesta porque no respetamos, no soy racista con mi gente, ni mucho menos, pero debemos de aceptar que estamos en paisa ajeno y tenemos que respetar”, comentó un internauta que vive en el país desde hace un par de años.