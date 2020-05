Cuatro hispanos fueron acusados este lunes de presuntamente pertenecer a una red de ladrones responsables de asaltar más de 44 residencias en diferentes condados del sur de California y llevarse un botín de cerca de 1,9 millones de dólares, reseñó la agencia Efe.

Jurandir Endnilson Peñate, de 24 años; Erick Daniel Soria, de 27 años; Álvaro Ramos, de 37 años, y Sergio Soto, de 33 años de edad, fueron arrestados el viernes 15 de mayo en el condado de Los Ángeles en un operativo en el que participaron agentes de varios departamentos de policía y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Gobierno federal.

