Hispanos coronavirus: aumentan casos entre los latinos

Según un análisis de The New York Times, los hispanos representan el 34 por cientos de los casos de COVID-19 en toda la nación

Organizaciones que defienden los derechos de los hispanos han pedido a las autoridades que se realicen pruebas más específicas para este grupo

Los casos de coronavirus entre los hispanos han aumentado notoriamente en relación a las otras comunidades en Estados Unidos ya que gran parte de los latinos representan la fuerza de trabajo esencial del país.

A pesar de que no hay evidencia sobre que una raza sea más vulnerable al coronavirus, en las últimas semanas se ha registrado un incremento del 32 por ciento de nuevos casos en los condados donde al menos la cuarta parte de la población es hispana, de acuerdo con un análisis de The New York Times.

El análisis valida los datos ofrecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) que indican que los hispanos representan el 34 por cientos de los casos de COVID-19 en toda la nación, una cifra considerablemente alta tomando en cuenta el 18 por ciento que representan dentro de la población total.

En Carolina del Norte, los hispanos son el 10 por ciento de la población, sin embargo representan el 46 por ciento actual de casos de COVID-19.

En el condado de Yakima, Washington, el mayor foco del brote en el estado, más de la mitad de los residentes son hispanos. De igual forma, en el condado de Santa Cruz en Arizona donde está la tasa más alta de infecciones del estado, la proporción latina es del 84 por ciento.

Aunque es difícil saber porque los hispanos han sido los más afectados por el virus en EE. UU., hay ciertas características en los condados con gran presencia hispana que los vuelve más vulnerables.

De acuerdo con Jed Kolko, investigador y economista jefe de Indeed.com, hogares repletos, las poblaciones jóvenes y el clima caluroso que obliga a las personas a mantenerse dentro de casa, así como las reuniones familiares, pueden estar asociados a los picos de infección que se han visto recientemente.

Organizaciones que defienden los derechos de los hispanos han pedido a las autoridades que se realicen pruebas más específicas para este grupo, así como mejoras en relación a las medidas de protección en los lugares de trabajo.

En el caso de California, los hispanos representan el 39 por ciento de la población y actualmente representan el 57 por ciento de los casos de coronavirus.

A pesar de que este fue el primer estado en imponer el confinamiento, millones de hispanos siguieron trabajando en los empleos considerados esenciales que mantuvieron a flote la economía esencial del país, sin embargo, llevaron el virus a sus hogares y se volvieron más vulnerables ante la infección.

“Se necesita hacer mucho, mucho más en cuestión de protección laboral en el espacio de trabajo”, indicó Alicia Fernández, profesora de medicina en la Universidad de California, en San Francisco, especializada en la salud de hispanos e inmigrantes.

“Estamos viendo una concentración de impactos de COVID-19 en industrias que son mayoritariamente latinas: procesamiento de alimentos en interiores, empaques y en procesadoras de carne”, señaló Phoebe Seaton, codirectora ejecutiva y cofundadora del Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad, una organización aboga por más protecciones contra el coronavirus en los lugares de trabajo.

