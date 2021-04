En el acto, los oficiales siguieron el vehículo donde iban los hombres sospechosos y ordenaron una parada de tráfico cerca de la autopista Nassau Expressway, en Far Rockaway, detalló el referido medio local.

Los cuatro arrestados son presuntos miembros de la peligrosa pandilla MS-13, indicó CBS New York, que relató que justo antes de las 2.00 de la madrugada, los oficiales vieron a los cuatro sospechosos sacar un objeto grande de un edificio en Foam Place y colocarlo en el maletero de un automóvil antes de emprender la marcha.

El diario CBS New York reseñó en la noche del jueves la captura de los cuatro hombres después de que el vehículo en el que se desplazaban fuese detenido en una parada de tráfico en Queens el miércoles.

Luego de que los oficiales efectuaran la parada de tráfico e inspeccionaran el vehículo, hallaron el cuerpo de Nazareth Claure, de 31 años, envuelto en una manta dentro del baúl o maletero, detalló CBS New York.

Allan López, José Sarmiento y Rigel Yohairo están siendo acusados ​​de asesinato y posesión criminal de un arma. Y Allan López también fue acusado de posesión criminal de una sustancia controlada, precisó CBS New York.

La agencia de noticias Efe también reseñó la captura de los cuatro hispanos luego de que los oficiales encontraran el cadáver de la mujer en el maletero del auto en el que se trasladaban el miércoles por Queens. Sin embargo, difiere de CBS New York en algunos detalles.

En su reporte, la agencia de noticias Efe mencionó que en el auto iban los latinos José Sarmiento, Rigel Yohairo y Rodolfo López. Y más tarde fue detenido Allan López, aunque no se precisó el lugar ni en qué circunstancias.

Tiroteo deja 8 muertos

Cuando llegaron a la escena, los agentes se toparon con el escenario de un tiroteo activo, señaló Cook. Al menos diez personas fueron hospitalizadas, de las cuales una tenía un pronóstico grave. Otros dos heridos recibieron el alta tras ser atendidos en la escena de la balacera, añadió Cook.

El agresor del tiroteo en Indiana no fue identificado de inmediato y los investigadores estaban realizando entrevistas y recopilando información. Según Cook, es demasiado pronto para determinar si el tirador era un conocido empleado de la empresa de envíos, de acuerdo con The Associated Press. Para obtener más detalles del tráfico tiroteo lee este reporte.