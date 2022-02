La mayoría, aseguraron que no se encuentran afectados tras los bombardeos en Ucrania y aseguró, que la mayoría de ellos viven en Kiev, la capital del país atacado. García Guillén, informó que desde la semana pasada se realizaron las evacuaciones voluntarias; desgraciadamente, los 50 mexicanos que pidieron salir del país deberán esperar cierto tiempo para lograr llegar a una línea segura y ser repatriado a otro país, anunció Milenio Noticias. Archivado como: Hispanos atrapados Ucrania

La embajadora de México en Ucrania, aseguró que se encuentran trabajando en evacuar a las personas que solicitaron la ayuda por la frontera oeste de Ucrania, donde la situación aún no empeora, y mencionó que sólo estaban buscando la logística para evacuar. Además, informaron que las personas que pidieron la evacuación provienen de Kiev, Odessa y el noreste de Ucrania.

“La familia comienza a llamar y a preguntar. (…) Obviamente se preocupan y quieren que los chicos salgan. Quieren saber cuáles son los planes de contingencia, donde están los refugios… Pero todavía no se ha llegado a este punto, esperemos que no pase”, comentó Donoso en el diario Voz América, el 11 de febrero.

“Lo que está diciendo el primo de una amiga nuestra de Ucrania (él está en Lutsk)”, escribió en una historia de Instagram agregando el texto que compartió el hombre que continúa en Ucrania: “Nunca pensé que sería tan de miedo. Solo me levanté para ir al baño y tomar agua, cuando vi misiles desde mi ventana. Es terrorífico. Y nunca en mi vida pensé que tendríamos una guerra así en mi país “, se lee en el mensaje que compartió.

“Hoy, febrero 24, Rusia oficialmente y abiertamente le declaró la guerra a Ucrania.”, inicia diciendo el joven en el video. “¿Qué puedes hacer cómo extranjero para ayudar a ucrania?”, mencionó. “Primero, difunde la información correcta, hay mucha propaganda rusa en línea que está llamándolo como ‘Crisis de Ucrania’. No se equivoquen, hay una guerra total iniciada en Ucrania que hizo a mis amigos y familiares huir de sus hogares. Contacta a los políticos de sus países y pídeles que ejerzan presión en el Gobierno ruso. Donen para el ejército ucraniano, oren por Ucrania”, pidió Alex Rubel. “Invasión en Ucrania hoy, es una guerra en Europa mañana”, finalizó .

El youtuber mexicano que desafió la seguridad

Días antes de que estallara una guerra en Ucrania, el youtuber mexicano Alex Tienda, llegó a Ucrania. Desde un inicio, explicó que estaba consiente de los desafíos que tendría en la nación y sobre todo, aceptó que podría no salir del país europeo; fue en la madrugada de este jueves (mañana en Ucrania) que informó sobre su escondite en un túnel, para sobrevivir a los bombardeos en la ciudad donde se encontraba. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en un sótano, con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones”, escribió en un primer tuit el Youtuber. “Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo.”, destacó en un último tuit. El joven, en la tarde del jueves salió rumbo al oeste de Ucrania.