Hispano regresó a su casa y su familia ya le había hecho velorio

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando”, contó Armendáriz al El Diario de Chihuahua. El hombre explicó que había salido por trabajo durante varios días y que en ese periodo de tiempo la policía encontró el cuerpo del otro sujeto parecido a él, así que no solo le notificaron a la familia sino que le entregaron su cuerpo.

Sepultar al equivocado

Luego de que le entregaran el cuerpo, la familia organizó la ceremonia. En medio del velorio, los Armendáriz comentaron que su ser querido lucía un tanto diferente, pero jamás pusieron en duda la información que les habían dado la policía, ni que ese cuerpo no fuera el de Laurencio.

“Me da coraje cómo las autoridades cometieron este error tan grave, pero en ocasiones me da risa porque la gente me mira asombrada ya que me dieron el último adiós en el panteón municipal”, relató Laurencio Armendáriz sobre la supuesta muerte que informó la policía.