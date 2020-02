Pocas semanas después de haber presentado una demanda contra el Gobierno federal para obtener su pasaporte, el hispano nacido en Texas y residente de Colorado Jaime Venegas recibió esta semana ese documento, informó este miércoles la filial en Denver de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), reseñó la agencia Efe.

Venegas, de 35 años de edad, nació en Socorro, Condado de El Paso, y tiene un certificado de nacimiento auténtico, emitido por el estado de Texas. Pero porque vivió en Ciudad Juárez, México, entre 1984 y 2000, su ciudadanía fue puesta en duda por las autoridades federales.

Victory! In August we sued the U.S. State Department on behalf of Jaime Venegas, a Colorado resident who was denied a U.S. passport even though he was born in the U.S. and has a valid Texas birth certificate. Today, Jaime got his passport. pic.twitter.com/bpv3gZASug

— ACLU of Colorado (@ACLUofColorado) February 19, 2020