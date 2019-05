El hispano Brandyn Luis Hernández, de 27 años, fue detenido como presunto autor de amenazas a través de las redes sociales contra una mezquita de los alrededores de Miami y contra los musulmanes, informaron medios locales.

El detenido enfrenta cargos por amenaza de muerte y asalto motivado por prejuicio religioso y se le ha fijado una fianza de 8.500 dólares, según informó el canal hispano Telemundo, reseña EFE.

Vile threats made against a mosque during #Ramadan, @MGPDFL arrest a college student for allegedly making the threats, and we’ll have the details at 5 and 6 on @nbc6. pic.twitter.com/8PjVTR3iqe

