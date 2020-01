Un hombre de California fue acusado este lunes por las autoridades locales de haber matado en las últimas décadas a cinco hijos suyos poco después de nacer, aunque hasta el momento solo se han encontrado los restos mortales de dos de los bebés.

“No puedo pensar en un caso más inquietante que este. No puede haber una víctima más vulnerable e inocente que un bebé, y desafortunadamente este caso involucra a cinco de ellos”, señaló Tom López, alguacil del condado de Yolo, en el norte de California, según recogen varios medios locales.

El acusado, Paul Pérez, de 57 años, se encontraba ya entre rejas por otros delitos no relacionados cuando fue acusado este lunes de cinco cargos de asesinato de primer grado con circunstancias especiales, que podrían ser castigados con la pena capital.

Las autoridades comenzaron a desentrañar varias pistas de estos asesinatos después de identificar en octubre los restos descompuestos de un bebé de tres meses de edad que fueron encontrados en 2007 en una caja sellada y sumergida en un embalse cercano a Woodland, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de San Francisco.

