Un joven de 19 años, residente en la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, fue arrestado por la policía tras amenazar en su cuenta de Twitter con “matar a todos los indios de La Pequeña Habana”, un vecindario de Miami, donde residen inmigrantes de Centroamerica y Cuba.

19 Yr old Lazaro Lesteiro-Diaz arrested after @HialeahPolice said he made threats to kill people based solely on their race. Police say the threats were made via Twitter. Diaz is seen with high powered rifles and handguns. He is now being held on a 75K bond. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/sXaebmikx4

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) 22 de enero de 2020