“Pero yo sabía que hablaba en serio cuando dijo, ‘mira, he visto esa mirada en los ojos de la gente cuando quieren matar a alguien, y hablaban en serio. Esta señora quiere matarte’”, contó Ramón.

Un pandillero que también era amigo del hispano le confesó a Ramón que su mujer le había ofrecido dinero a cambio de asesinarlo. “Cuando me lo dijo no quería creerle. Pensé que solo estaba bromeando”, dijo Ramón.

Un hispano fingió su propia muerte para ayudar a la policía a llevar a su esposa mexicana a la cárcel luego de que la mujer contratara a un sicario para asesinarlo, informó The Sun.

“Luego me di cuenta de que todavía tenía que vivir bajo el mismo techo con la persona que planeaba asesinarme” contó Ramón y agregó “Sí, dormí con el enemigo y con un ojo abierto, todo mientras trataba de actuar lo más ‘normal’ posible para que Lulu continuara con su plan. Ten en cuenta que esa era la única forma en que podíamos atraparla en el acto”.

En 2019, el hispano contó a The Sun que los “momentos en los que escuché por primera vez que Lulu quería que me mataran fueron surrealistas. Las palabras quedaron flotando en el aire por una fracción de segundo y cuando comencé a procesar el mensaje, las palabras cayeron en mi cerebro una por una”.

Sin embargo, la grabación no fue suficiente y el FBI sugirió que Ramón fingiera su muerte para fotografiarlo y que de esta forma un policía encubierto le mostrara la imagen a su esposa para incriminarla aún más.

“Esa imagen, hasta el día de hoy, refleja una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. La idea de mí en una tumba poco profunda en ropa interior con un agujero de bala en la sien es alucinante”, indicó el hispano.

“Lulu se estaba riendo cuando el oficial encubierto le mostró la foto. Tuvo el descaro de preguntar si realmente estaba muerto o si me iba a levantar”, contó Ramón. Archivado como: hispano finge muerte.

Sin embargo, pese a la condena de María, Ramón todavía teme que una vez que su ex mujer sea puesta en libertad intente cobrar venganza y trate de matarlo. “Hay un poco de pensamiento sobre eso cuando sea liberada, sobre represalias”. Archivado como: hispano finge muerte.

Hispano finge su muerte: “Perdono pero no olvido”

“He hablado con las autoridades sobre eso y me han explicado cómo funcionará todo, todo lo que ella tendrá que pasar. No creo que se arriesgue. Si algo pasa, volverá a la cárcel. Se le llegase a pasar por la cabeza”, indicó el hispano que fingió su muerte.

Ramón dijo que asistió al juicio de su exesposa y le dijo que la perdonaba. “Me paré allí en una sala de audiencias abarrotada. Mucha gente se sorprendió cuando me oyeron decir que la perdonaba. Ella nunca me miró. Nunca se disculpó pero dije ‘no hay una persona perfecta en esta sala, todos hemos cometido errores, pero ahora por el error que has cometido, vas a tener que pagar las consecuencias’”, recordó Ramón. Archivado como: hispano finge muerte.