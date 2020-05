Un hispano trabajador de lavado de autos en Carolina del Norte encontró un tesoro en medio de la basura del negocio cuando descubrió un cheque de estímulo del IRS de 1,200 dólares mezclado con la basura, reseñó The Associated Press.

Antonio Hernández estaba sacando la basura en el ‘car wash’ de Greenville cuando vio el cheuque en el contenedor, dijo WITN-TV citando a su hija, Michelle Alvarado.

Hernández y Alvarado pudieron localizar al receptor Charles Thompson, quien dijo que ni siquiera esperaba recibir un cheque después de mudarse recientemente a una nueva dirección.

“Estaba atrasado en el alquiler, trabajo en construcción, así que trabajo día a día, y solo trato de seguir y seguir lo mejor que puedo”, dijo Thompson a la estación de noticias. “Ese dinero me ayudó a salir adelante y ponerme un poco en el camino correcto, para volver a ponerme de pie”.

Hernández y Alvarado agregaron que estaban felices de ayudar a conectar a Thompson con los fondos perdidos, a pesar de que ellos y Thompson no tenían idea de cómo terminó el cheque en el ‘car wash’ en primer lugar.

“Era muy importante para él recibir ese cheque, especialmente en estos tiempos inciertos”, dijo el buen samaritano.

El IRS ha estado enviando pagos de impacto económico a millones de estadounidenses en todo el país como parte de un paquete de rescate destinado a combatir los efectos económicos de las paradas en medio de la pandemia de coronavirus.

Para ver el video pulse aquí.

Hispano destrozó su cheque de $1,200 y exclamó que no necesita “dinero de Trump”

Un hombre destrozó su cheque de 1,200 dólares enviado por el gobierno como una ayuda económica durante la crisis del coronavirus y exclamó que en su casa no se necesita “dinero de Trump”.

El hombre que destrozó su cheque, aún no identificado, se mostró con orgullo frente a la cámara al enseñar que el documento tenía su dirección y otra información personal, para luego hacerlo pedazos, reseñó Daily Mail el sábado pasado.

“No necesitamos dinero de Trump en mi casa. Estamos bendecidos”, afirmó el hombre mientras rompía el cheque.

En el fondo se escuchaba una salsa, género musical latino. Se desconoce dónde se grabó el video y quién es el hombre que destrozó su cheque de ayuda contra el coronavirus.

El video se volvió viral en WorldStarHipHop, donde muchos usuarios asumieron que el hombre habría usado su teléfono para enviar el dinero a su cuenta bancaria antes de romper el cheque.

Man RIPS UP his $1,200 coronavirus stimulus check and declares that he doesn't need 'Trump money' in his house https://t.co/gtoLihbMBb

— Daily Mail US (@DailyMail) May 16, 2020