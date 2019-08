Marco Contreras es el hispano que demanda a la ciudad de Compton, condado de Los Ángeles en California, luego de pasar 20 años encerrado en una cárcel injustamente. Su hermano estaba implicado en el crimen que lo arrastró a él a pasar dos décadas tras las rejas. Contreras fue condenado por intento de homicidio.

El crimen por el cual lo juzgaron fue un atraco donde su hermano, quien se declaró culpable, había trasladado al asaltante hasta una estación de gasolina. Ricardo Pérez, abogado defensor, comentó que en 2011 la familia de Contreras lo contactó para trabajar en la reapertura del caso para iniciar una nueva investigación.

Tras una ardua batalla se pudo comprobar que Marco no estuvo presente y, por tanto, nunca disparó el arma.

Para el momento en el que fue acusado, las investigaciones las lideraba el Departamento de Policía de la ciudad de Compton. “Solo hubo una persona que trabajaba para los sheriffs que fue testigo y quien acusó a Marco. Como el hermano estaba involucrado como conductor del vehículo a donde se subió el agresor, asociaron a Contreras porque el vehículo estaba a su nombre y lo acusaron falsamente de ser quien disparó”, detalló a La Opinión.

Por error, Contreras, quien nunca estuvo en la escena del crimen, pasó 20 años en una celda, mientras su hermano, quien se declaró culpable de trasladar en su auto al agresor, fue juzgado y condenado a 18 meses de cárcel.

“Siento que el sistema de justicia de este país me falló”, asegura ahora el hispano.

“I was asleep” says Marco Contreras during a Compton shooting in which he was wrongly identified. pic.twitter.com/mitSmWgPSD

— Miriam Hernandez (@abc7miriam) March 28, 2017