Un paciente en México da esperanza a todos con los medicamentos que dijo tomó para ‘curarse’ de coronavirus

La pandemia es inminente y se está propagando rápidamente a todos los países

En México, los casos de coronavirus contabilizan hasta el momento sólo 15 oficialmente

En medio de la crisis por el contagio de coronavirus en todo el mundo y contabilizando cada vez más pacientes que arrojan positivo a las pruebas, un paciente de México, específicamente en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, compartió su experiencia sobre la enfermedad y nombró al paracetamol y al ibuprofeno sus ‘salvadores’, como ‘la cura’ del coronavirus.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Torres aseguró que luego de que el paciente estuviera en aislamiento consumiendo como medicamentos paracetamol e ibuprofeno logró salir del coronavirus y ya no presentaba síntomas, por lo que los dos medicamentos serían hasta ahora, ‘la cura’ perfecta contra el coronavirus.

Por si fuera poco, el paciente viajó ya de Sinaloa a la ciudad de México, y aunque sigue en vigila, aseguran las autoridades sanitarias que ya no existe riesgo de que él mismo propague el virus a alguien más, además que ya no toma paracetamol ni ibuprofeno.

Efrén Torres, precisó que al paciente se le tuvo varios días encerrado con paracetamol e ibuprofeno como ‘armas’ para mejorar su condición física por lo que al hacérsele de nuevo la prueba de coronavirus, arrojó un resultado negativo, lo que implica que ya no tiene actividad viral en su sistema, por lo que ya no puede transmitirla, lo que naturalmente implica que se le dio de alta.

Algo importante a destacar en esto sobre el paracetamol y el ibuprofeno, es que ambos medicamentos son los únicos que puede recomendar el doctor para que los pacientes con coronavirus se ‘curen’, pero recuperando su sistema inmune lo que implica que sus propios anticuerpos sean los que ayuden a sacar la enfermedad.

Según lo aseguran los expertos, una vez que el paciente ya no presenta riesgos, no puede contagiar a nadie más y además, no puede volver a contraer de nuevo la enfermedad porque su cuerpo desarrolló una respuesta inmunológica.

En medio del temor por un contagio, y sin hablarse de una cura oficial para el coronavirus, no es de extrañarse que muchas personas consideren una “sorpresa” lo que sucedió con el paciente de Culiacán, ya que Encinas Torres informó que el paciente se curó con ibuprofeno y paracetamol, lo que se receta en una influenza o en un resfriado, síntomas similares a los del coronavirus.

#AHORA Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Estado de Sinaloa, afirma que ya realizan acciones en materia de sanidad internacional tras el caso de Coronavirus COVID-19 en la entidad. Señala que está lista una unidad médica disponible en caso de que se requiera traslado pic.twitter.com/YpSj3ZJXob — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2020

Los médicos en todo el mundo sólo pueden tratar a los pacientes con paracetamol e ibuprofeno, pues aún no exista una vacuna oficial contra el coronavirus.

Otro caso fue el de el joven influencer Nil Monró, estudiante de publicidad de 22 años, quien viajó a la semana de la moda en Italia y terminó siendo el segundo caso de coronavirus confirmado en España y explicando también su tratamiento con paracetamol e ibuprofeno.

EL joven originario de Barcelona, España, llegó a su casa procedente de Italia y comenzó con síntomas de influenza, sin embargo al ir al doctor, descubrió que se contagió con el covid-19.

Nil Monró, se encontraba internado en el hospital Clínic en Barcelona y tuvieron que aislarlo para evitar propagar el virus, aunque los casos en España se han disparado en las últimas semanas y ya se declaró una emergencia nacional por parte del gobierno, pidiendo a la gente que no salga.

El joven aseguró que al no haber tratamiento oficial o cura contra el coronavirus, solamente puede llevar tratamiento con paracetamol, y en su cuenta de Twitter, abrió un hilo explicando todo lo que ha vivido en estas dos últimas semanas.

El martes di positivo en #COVID2019 siendo el segundo caso confirmado en Cataluña. Abro hilo. — Nil.Monró (@nilmonro1) February 28, 2020

Por otro lado, el presidente Donald Trump declaró oficialmente el viernes una emergencia nacional para enfrentar el COVID-19.

En una conferencia de prensa en el Rosedal de la Casa Blanca, el presidente dijo que no se escatimarán recursos para enfrentar el virus, y que la declaración permitirá asignar 50.000 millones de dólares para ayudar a estados y ciudades.

Trump dijo que pedirá a todos los hospitales del país que activen sus planes de preparativos para una emergencia.

Trump y su gobierno son blanco de intensas críticas debido a la falta de exámenes y luego de un discurso el miércoles por la noche que generó confusión en el que anunció una drástica restricción a los viajes desde Europa.