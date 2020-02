Hispano con 99% de chance de ser deportado, venció al sistema

Ángel Aldana, era un hispano con 99% de chance de ser deportado… pero venció al sistema y se queda en Estados Unidos, según AL.com.

Vivió preocupado por su condición de indocumentado durante más de dos décadas, pero ahora su vida, y la de sus hijos, ha cambiado para siempre.

Es que, esta semana, un juez de inmigración en Atlanta dictaminó que se debería permitir que el hombre de 49 años permanezca en el país.

Lo que consiguió Aldana es muy raro, de hecho, sólo tiene éxito en 1 a 2 por ciento de los casos.

