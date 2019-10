Un hispano empleado en un centro médico del condado de Palm Beach, en el sureste de Florida, fue detenido cuando trataba de huir a Guatemala para no responder a las acusaciones de que tenía cámaras ocultas en baños de tres instalaciones médicas, informaron medios locales.

#BREAKING Rudelmiro Santizo Perez, suspect in St. Mary's video voyeurism case, had more than 1 million images on his cellphone, @WestPalmPD say. pic.twitter.com/4jzNpQIzVd

— WPEC CBS12 News (@CBS12) 22 de octubre de 2019