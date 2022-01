“No votamos por un partido republicano, no votamos por demócratas”, expresaron

Sin embargo, el alcalde inmigrante no detuvo su lucha hasta que abrió su propio taller hace 17 años y cuenta con tres empleados. “La gente de aquí me ha dicho ‘nosotros no votamos por un partido republicano, no votamos por demócratas, votamos por ti, por la persona que tú eres’”, reveló en una entrevista para AP.

Al hispano se le preguntó cómo es posible que partidarios del expresidente Donald Trump voten por un inmigrante mexicano. El exmandatario Trump, quien fue presidente de 2017 a 2020, impuso diversas disposiciones para frenar la inmigración ilegal en Estados Unidos, recuerda AP. Archivado como: Hispano arte digital